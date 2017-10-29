«البرتقالي» يصطاد «الصقور» بـ «طلقات إديلسون»

عماد النمر (عجمان)

للمرة الثانية على التوالي، تبتسم الدقيقة السابعة لـ «البرتقالي»، حيث نجح البرازيلي إديلسون في افتتاح التسجيل لعجمان في مرمى «صقور الإمارات»، وهي الدقيقة نفسها التي سجل فيها حيدروف في مرمى النصر بالجولة الماضية، وفتح الهدف المبكر في «الشباك الخضراء» مساء أمس، الطريق على مصراعيه لأصحاب الأرض لزيادة «الغلة» بالهدفين الثاني والثالث عن طريق حسن زهران وإديلسون، ليحسم الفريق لقاء القاع، ويخرج بثلاث نقاط غالية، ضاعف بها رصيده إلى ست نقاط، قفز بها إلى المركز التاسع، فيما تجمد رصيد «الصقور» عند 4 نقاط، وأصبح إديلسون هدفاً لعجمان برصيد 3 أهداف، وللمرة الثانية هذا الموسم، ينجح أحد مدافعي عجمان في زيارة شباك المنافس، وأصبحت القائمة تضم الآن حسن زهران، وسبقه محمد سبيل بهدفه في شباك شباب الأهلي دبي.

وتفوق تكتيك المصري أيمن الرمادي مدرب عجمان على التشيكي إيفان هاشيك مدرب فريق الإمارات بفرض السيطرة على منطقة العمليات، والاستحواذ على وسط الملعب، بحسن انتشار لاعبيه وقراءته الصحيحة للملعب، على عكس «الصقور» الذي ظهر مفككاً في وسط الملعب، ما عدا الأرجنتيني ساشا العائد من الإصابة، وكما حاول هاشيك سد «الثغرة» الدفاعية التي لعب عليها عجمان، ونجح من خلالها في تسجيل هدفه الأول، وذلك بنزول سعد سرور بدلاً من عبد الله موسى في الناحية اليمنى، ورغم ذلك استمرت أخطاء الدفاع في الشوط الثاني، ليستقبل الضيوف هدفين خلال ثلث ساعة، ويتكبد «الصقور» الخسارة الثالثة على التوالي.

الرمادي: تفوقنا رغم الثقة الزائدة !

أبدى المصري أيمن الرمادي مدرب عجمان سعادته بالفوز، وقال: مباراة غاية في الأهمية والصعوبة، وكنا بحاجة شديدة للنقاط الثلاث، لأننا نلعب أمام منافس مباشر، ونجحنا في الخروج بالنقاط الكاملة، مشيراً إلى أن المواجهة مرت بـ «منعطفات» عدة، وفي نصف الساعة الأولى، ظهر تفوق «البرتقالي» لعباً ونتيجة وسيطرة، ولكن اللاعبين ظهر عليهم نوع من التهاون البسيط، لتصورهم أن المباراة سهلة، والنتيجة مضمونة، لذلك عاد الإمارات في ربع الساعة الأخير من الشوط الأول، وأنهاه متعادلاً، ودخلنا الشوط الثاني بكل قوة، ونجحنا في تسجيل هدفين متتاليين، وبمرور الوقت شعر اللاعبون ببعض الإرهاق، وتراجع الأداء، للمرة الثانية، وعاد الإمارات ليسجل هدفا ألغاه الحكم للتسلل، ونجح في تسجيل الهدف الثاني.