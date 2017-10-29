بقدرة إجمالية 18.7 ميجاوات «ديوا» تربط شبكتها بـ 453 نظاماً شمسياً على أسطح المباني



تاريخ النشر: الأحد 29 أكتوبر 2017 دبي (الاتحاد) ربطت ‬كهرباء ‬ومياه ‬دبي «ديوا» ‬453 ‬نظاماً ‬شمسياً ‬على ‬أسطح ‬المباني ‬في ‬دبي ‬بشبكة ‬الهيئة، بقدرة ‬إجمالية ‬تصل ‬إلى ‬نحو ‬18.7 ‬ميجاوات، ‬مع ‬توقعات ‬بمضاعفة ‬الرقم ‬في ‬المستقبل ‬وصولاً ‬إلى ‬كل ‬مباني ‬الإمارة ‬بحدود ‬2030، حسب ما أعلنت «يوا» في بيان أمس. وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لـ «ديوا» «تمثل شمس دبي فرصة فريدة لسكان إمارة دبي لتحويل مبانيهم إلى مبانٍ أكثر استدامة، تسهم في تخفيض البصمة الكربونية للإمارة، وزيادة نسبة الطاقة الشمسية في مزيج الطاقة الصديق للبيئة في دبي 2030». وأضاف الطاير «توفر شمس دبي على المتعاملين تحمل تكلفة استخدام أنظمة بطاريات تخزين الطاقة الناتجة عن الألواح الكهروضوئية عن طريق ربط نظام الإنتاج بشبكة الهيئة، وسيكون فائض الاستخدام المحول إلى الشبكة بمثابة رصيد للمتعامل يتم اقتطاعه من فواتير الاستهلاك المستقبلية. وإلى جانب هذه المزايا المباشرة والفوائد الكثيرة التي يحصلها المتعاملون، بما فيها رفع القيمة السوقية للعقار، تسهم شمس دبي في تأسيس نموذج مستدام لتوفير الطاقة وداعم للنمو الاقتصادي في دبي من دون الإضرار بالبيئة ومواردها».