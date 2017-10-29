«العقارات الدولي» يوفر حزماً متكاملة من العروض

دبي (الاتحاد)

يقام معرض العقارات الدولي من 9 إلى 11 أبريل 2018 في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، وباعتبارها الشريك الرئيسي لدورة عام 2018، ستسهم أراضي دبي في إضفاء المزيد من القيمة على الحدث، ومن أهم ما يميز المعرض بحلته الجديدة، أنه سيوفر منصة شاملة للعروض العقارية الضخمة التي سيتم إطلاقها لإتاحة الفرص الممتازة أمام المشترين لشراء العقارات، من خلال طرح المطورين صفقات حصرية بأسعار فائدة منخفضة. وعلى مدار 3 أيام طوال الحدث، ستقدم الحملة عروضاً رائدة في السوق من المطورين المحليين والإقليميين والدوليين، إضافة إلى مشاركة البنوك ووكلاء العقارات ودور المزادات العقارية، ما يوفر للمستثمرين مركزاً شاملاً وحزماً متكاملة من الصفقات الرائعة والمميزة.

وفي إطار هذه العروض العقارية الضخمة، سيقدم المطورون للمشترين دفعات مقدمة مخفضة، مع خفض رسوم التسجيل، فضلاً عن طرح العقارات بأسعار معقولة. وسيستفيد المشترون أيضاً من الاستشارات القانونية المجانية.

وقال داوود الشيزاوي، الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لمعرض العقارات الدولي: «هذا المعرض يتيح للعارضين فرصة حقيقية، ليس فقط للترويج لمشاريعهم وعرضها أمام ما يزيد على 20 ألف زائر من داخل الدولة وخارجها، لكن يمكنهم أيضاً بيع عقاراتهم في الموقع، نظراً لوجود أعداد غفيرة من العملاء المهتمين الذين يبحثون عن صفقات عقارية مربحة. إن هذه الفرصة تعدّ فريدة من نوعها في عالم العقارات، وسيتم تعزيزها من خلال إطلاقنا لمنصة العروض العقارية الضخمة.