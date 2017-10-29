غي لاليبرتي مهرج السيرك الذي أحب غزو الفضاء

أبوظبي (الاتحاد)

غي لاليبرتي رجل أعمال كندي (ولد في 2 سبتمبر 1959 في سانت برونو) والمعروف عنه أنه مؤسس سيرك الشمس، أو ما يُعرف باسم «السيرك دو سوليي»، بدأ حياته المهنية في سن 14 عاماً حين قرر العيش بعيداً عن والديه، فكانت أول مهنة يعمل بها عازف أكورديون وهارمونيكا، فضلاً عن تقديم الألعاب البهلوانية مثل المشي باستخدام ساقين طويلتين من الخشب.

تمكن لاليبرتي، من تحويل فرقة صغيرة من موسيقي كيبيك وموسيقيي الشوارع إلى منظمة ذات سمعة دولية، وأسس بهم سيرك «دو سوليي»، وهو أيضاً مؤسس مؤسسة قطرة واحدة، وفي سبتمبر 2009، أصبح أول سائح فضاء كندي.

لاليبرتي، الذي كان ينجذب إلى أسلوب الحياة الحافلة بالأجواء الاحتفالية من سن مبكرة، على الأرجح يدين في شيء من إحساسه بالمرح والحب للحشود إلى التجمعات العائلية في طفولته.

اكتسب هذا الحب للترفيه من والديه، اكتسب مهاراته من مشاهدة معظم الفنانين في الشوارع، وكانت مهاراته إلى حد كبير قد اكتسبها من دراسته لعلم النفس. في عام 1978، سافر إلى باريس واكتسب أساسيات كيفية نفخ النار. في عام 1979، بدأ المشي على الأقدام جنباً إلى جنب مع جيل ستي-كرويكس.