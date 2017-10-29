انطلاق المعرض والملتقى العالمي لحقوق الامتياز في دبي اليوم

دبي (الاتحاد)

تنطلق فعاليات الدورة الثانية من المعرض والملتقى العالمي لحقوق الامتياز الذي يعد الملتقى الرسمي الوحيد لحقوق الامتياز في دبي يوم الأحد بمشاركة 60 علامة تجارية من أكثر من 55 دولة. يقام الحدث تحت رعاية اقتصادية دبي ومن تنظيم إندكس للمؤتمرات والمعارض، عضو في إندكس القابضة في الفترة من 29 – 30 أكتوبر 2017 في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وفقاً لغرفة دبي تقدر عائدات دبي في مجال حقوق الامتياز بحوالي 30 مليار دولار سنوياً، بينما من المتوقع أن ينمو القطاع نفسه في دبي بنسبة 27% سنوياً.

وقال المهندس أنس المدني، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لمجموعة إندكس القابضة: «لقد شهد مفهوم الامتياز في السنوات الأخيرة تطوراً ملحوظاً ونمواً مستمراً، حيث بات واضحاً أنه يشكل هذا القطاع نموذج أعمال ناجح لتطوير العلامات التجارية وإضافة مصادر دخل جديدة. لا شك أنه بات يساهم قطاع حقوق الامتياز بشكل واضح على اقتصاد الدولة، حيث إنه يوسع نطاق الأعمال ويساعد على خلق فرص عمل جديدة. مع استمرار انتعاش البنية التحتية والتطوير العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة، نرى مستقبلاً واعداً للاستثمار في قطاع حقوق امتياز. برغم أن الولايات المتحدة الأكثر نجاحاً في هذا القطاع، فإننا على ثقة بأن لدولة الإمارات المقدرة بأن تكون الرائدة عالمياً في قطاع حقوق الامتياز.»