دبي (الاتحاد)

أبرمت هيئة الأوراق المالية والسلع وسلطة تنظيم الخدمات المالية التابعة لسوق أبوظبي العالمي، أمس، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون ودعم الابتكار المالي بما من شأنه تلبية احتياجات الأسواق المالية في الدولة. وقَّع المذكرة دكتور عبيد سيف الزعابي، الرئيس التنفيذي للهيئة بالإنابة وريتشارد تينج، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية بسوق أبوظبي المالي العالمي، على هامش فعاليات قمة أبوظبي للتكنولوجيا المالية.

وتأتي الشراكة التي تم الإعلان عنها محصلة لمشاورات وتنسيق متواصل بين الجهتين، لدعم مقومات التنمية الاقتصادية والمساهمة في تعزيز مستويات النمو الذي تحققه الدولة. وتوِّفر المذكرة إطار عمل للجهتين يتيح تبادل المعلومات المتعلقة بالابتكار، وخاصة الأساليب والأطر التنظيمية المستخدمة في الابتكار المالي، فضلاً عن التطورات الاقتصادية والتجارية التي تؤثر على اختصاصات الجهتين. وتمكِّن المذكرة الطرفين كذلك من دعم وتسهيل الأنشطة المالية والأنشطة المتعلقة بالتكنولوجيا المالية بما يخدم صناعة الخدمات المالية في الدولة.

وقال عبيد الزعابي: «تسعى الهيئة لتفعيل قنوات التواصل مع شركائها في الصناعة المالية المعنيين بتطوير التكنولوجيا المالية (FinTech) وفهم احتياجاتهم، انطلاقاً من الدور المنوط بها في توفير البيئة التنظيمية المناسبة لتطوير المنتجات والآليات والخدمات المبتكرة بما يعزز من كفاءة العاملين بسوق الأوراق المالية ويرتقي بالأداء في هذه الأسواق». وأضاف «في هذا الإطار فإن الهيئة تتخذ المبادرات اللازمة التي من شأنها جعل البنية التقنية للأسواق المالية جاهزة آمنة ومنخفضة التكلفة ومرنة ومتوافقة مع التقنيات الحديثة قبل طرحها للمتعاملين والمستثمرين في الأسواق، مع توفير أطر الدعم والمشورة التنظيمية للشركات في مجال التكنولوجيا المالية، لضمان الحفاظ على حقوق المستثمرين وحمايتهم».

وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة بالإنابة «تتيح مذكرة التفاهم الموقعة التعاون بين الجانبين فيما يخص المبادرات والتطورات المختلفة في هذا المجال والتفاعل السريع معها وكذلك تبادل الخبرات والأفكار، بما يمكِّن من وضع معايير ومتطلبات في اتفاقيات تقديم الخدمات وبما يسهم في تنظيم التكنولوجيا المالية بصورة مناسبة تتفادى كافة المخاطر النظامية وتضمن تحقيق الحماية الإلكترونية».

بدوره، قال ريتشارد تينج، عقب إطار التوقيع على المذكرة إن «الهيئة وسوق أبوظبي العالمي يتقاسمان هدفاً مشتركاً يتمثل في تأسيس صرح مالي يتسم بالكفاءة والجاذبية من سيعمل على تعزيز الابتكار والنمو في بيئة آمنة ومنظمة تنظيماً جيداً. وإننا نتطلع إلى العمل عن كثب مع الهيئة بهدف دفع تطور أسواقنا على الصعيد المالي».

ونوه إلى أن الدخول في شراكة مع الهيئة سيعمل على تعزيز علاقات التعاون بين سوق أبوظبي العالمي ومراكز التكنولوجيا المالية في جميع أنحاء العالم، بما فيها هيئة الأوراق المالية والسلع ونظيرتها الأسترالية، وهيئة تنظيم الأسواق المالية الفرنسية، وهيئة الخدمات المالية اليابانية، وهيئات الأوراق المالية الكندية في ثماني مقاطعات كندية، وهيئة أسواق رأس المال الكينية، والسلطة النقدية السنغافورية.