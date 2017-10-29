أبوظبي تستقبل رحلات طيران مباشر من أسواق الاتحاد الروسي

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت دائرة الثقافة والسياحة، أبوظبي اتفاق شراكة مع مجموعة «أنيكس» الروسية للسياحة، لإطلاق برنامج سياحي لتسيير رحلات الطيران غير المجدول مباشرة من روسيا إلى أبوظبي، وبموجب هذه الاتفاقية ستنطلق رحلتان أسبوعياً من موسكو إلى مطار أبوظبي الدولي على مدار 6 أشهر لتلبية الطلب المتزايد على هذا الخط الجوي، ووصلت الرحلة الأولى من موسكو إلى أبوظبي مساء الجمعة 27 أكتوبر ورحبت أبوظبي بـ189 مسافراً، على الطائرة التي حجزت مقاعدها بالكامل.

وكانت أبوظبي سجلت خلال الفترة السابقة زيادة كبيرة في أعداد زوارها من دول الاتحاد الروسي، بعد تطبيق الإجراءات الجديدة مطلع العام الجاري بمنح تأشيرة الدخول لمواطني الاتحاد الروسي عند الوصول لمدة 30 يوماً، حيث صعدت السوق الروسية إلى المرتبة الثالثة على قائمة الدول التي يمضي مواطنوها ليالي سياحية أطول، بمعدل يتراوح ما بين أسبوع إلى أسبوعين، وبلغ عدد نزلاء الفنادق من الاتحاد الروسي من يناير إلى أغسطس من العام الجاري 59.040 نزيلاً مقابل 49.976 نزيلاً في الفترة نفسها من عام 2016، بزيادة قدرها 18%.

وقال سلطان المطوع الظاهري، المدير التنفيذي لقطاع السياحة بالإنابة في دائرة الثقافة والسياحة، أبوظبي: «نعتبر هذه الاتفاقية خطوة مهمة وكبيرة بالنسبة لمستقبل قطاع السياحة في أبوظبي، خصوصاً أنها تتيح لنا استيعاب واستقطاب المزيد من دول الاتحاد الروسي، ونحن متحمسون للترحيب بمزيد من الزوار الروس، التي يسجل مواطنوها معدلات أطول بالنسبة لعدد الليالي السياحية. ونحن على ثقة أن الاتفاقية الجديدة ستمكننا من الاستجابة للتطلعات المتنامية للسائح الروسي الطامح لزيارة أبوظبي وخوض تجربتها السياحية والاستمتاع بكل ما تقدمه من خيارات للترفيه والتسوق».

وتعتبر مجموعة «أنيكس» للسياحة من بين أول 10 شركات كبرى ومن أكثر مزودي الخدمات السياحية الموثوقة في روسيا، وتمتلك الشركة مكاتب في 37 منطقة في روسيا وأوكرانيا وكازاخستان، وسيرت الشركة الموسم الماضي 13 رحلة أسبوعياً عبر خطوط طيران «آزور»، من 5 مدن روسية، من بينها 9 رحلات من موسكو إلى دبي.

وقالت سفتلانا فولينشوك، المشرف على السوق الإماراتي لدى إدارة تطوير الأعمال في مجموعة «أنيكس»: «نخطط لرفع نسبة مبيعات باقات أبوظبي على الأقل مرتين من خلال طرح برنامج الطيران وزيادة أعداد العقود الحصرية مع الفنادق، كما تعتبر أبوظبي من الوجهات الأكثر تنافسية في المنطقة، وتوفر على السائح الروسي من 10 إلى 15% بالمقارنة مع تكلفة زيارة الوجهات السياحية الإقليمية الأخرى». وقال ميخائيل كريتسكي، مدير عام خطوط طيران آزور: «نحن مقبلون على موسم خريف-شتاء 2017-2018، الذي سيشهد إقبالاً كبيراً من السياح الروس. ومع الأخذ بعين الاعتبار، الاهتمام المتزايد من السياح الروس في السفر إلى أبوظبي كوجهة تقدم لهم أفضل المنتجعات، والمواقع التاريخية والثقافية، وبنية تحتية متطورة، ولهذا تسعى خطوط آزور إلى الترويج لفرص السفر لدى السياح الروس، وفتح خطوط طيران مباشرة إلى أبوظبي».

ويعتبر برنامج «أنيكس» لرحلات الطيران غير المجدول من ثمرات الحملة الترويجية التي نظمتها دائرة الثقافة والسياحة في مدن موسكو وسانت بطرسبرج، ومن المتوقع أن يسهم برنامج رحلات الطيران غير المجدول في رفع أعداد الزوار الروس إلى أبوظبي بنسبة 40%.