«الصادرات السعودية» تكشف عن صفقات استثمارية في معرض بغداد

الرياض (واس)
عززت هيئة تنمية الصادرات السعودية حضور الشركات والقطاعات الصناعية والخدمية السعودية ضمن جناح المملكة المشارك، في الدورة الحالية لمعرض بغداد الدولي الـ 44، بما يمكنها من التواصل والتعاون مع الشركات والمستثمرين ورجال الأعمال العراقيين، فضلاً عن التعريف بمنتجاتهم وخدماتهم والتسهيلات التي تقدمها لهم.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أمس، عن مدير عام التسويق والتواصل المؤسسي، المتحدث الرسمي لهيئة تنمية الصادرات السعودية، المهندس مازن الجاسر قوله: إن الشركات والقطاعات الصناعية والخدمية السعودية تمكنت من عقد العديد من الصفقات المبدئية، وأجرت الكثير من المفاوضات للاستثمار داخل الأراضي العراقية.
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وأشار إلى أن الهيئة تسعى من خلال هذه المشاركة إلى اكتشاف الفرص السوقية للمنتجات السعودية في العراق كسوق واعدة، وتسهيل إجراءات التصدير إلى العراق بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، حيث تأتي المشاركة في معرض بغداد الدولي لهذا العام، تحت شعار «صناعات تتجاوز الحدود وتقرب الشعوب»، من أهم المشاركات التي ستسهم في بناء علاقات تجارية اقتصادية بين المملكة العربية السعودية والعراق.
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وتوظف «الصادرات السعودية» إمكاناتها كافة نحو تحسين كفاءة بيئة التصدير، وتطوير القدرات التصديرية، وترويج المصدرين ومنتجاتهم وإيجاد الفرص التصديرية لهم، ووضع البرامج للمصدرين وتحفيزهم، وتشجيع المنتجات السعودية في الأسواق الدولية، والرفع من جودتها التنافسية لتحقيق وصولها إلى الأسواق الدولية بما يعكس مكانة وجودة المنتج السعودي، ولتكون رافدا للاقتصاد الوطني، إذ يأتي عمل «الصادرات السعودية» ترجمة لرؤية المملكة 2030، وتلبية لتطلعات القيادة الرشيدة نحو تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.