كاتالونيا تعلن الاستقلال وإسبانيا تقر وضعها تحت الوصاية

برشلونة، مدريد (وكالات)

أعلن برلمان كاتالونيا أمس، أن الإقليم بات «دولة مستقلة تتخذ شكل جمهورية» في قطيعة غير مسبوقة مع إسبانيا بعد أزمة سياسية حادة، وعلى الفور فوض مجلس الشيوخ الإسباني الحكومة المركزية بقيادة رئيس الوزراء ماريانو راخوي فرض الحكم المباشر من مدريد على الإقليم، فيما ستوجه النيابة العامة الإسبانية الأسبوع المقبل تهمة العصيان إلى رئيس كاتالونيا كارليس بوتشيمون.ودعا رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي الى جلسة طارئة للحكومة الإسبانية، وكان سارع إلى الرد عبر موقع تويتر، مؤكدا أن مدريد «ستعيد الشرعية» في كاتالونيا.وسجلت أسهم مصارف كاتالونيا هبوطا فوريا في بورصة مدريد، وبلغت خسائر ثالث مصرف إسباني «كايشابنك» نسبة 5%.

وتم تبني قرار البرلمان في غياب المعارضة التي كانت غادرت الجلسة بتأييد سبعين عضواً، واعتراض عشرة وامتناع اثنين عن التصويت، وتشكل الأحزاب الانفصالية من اليسار المتطرف إلى يمين الوسط غالبية في البرلمان الكتالوني (72 من أصل 135)، ثم أدى النواب النشيد الانفصالي، وهتفوا «لتحيا كاتالونيا».

وخارج البرلمان، احتفل عشرات الآلاف من أنصار الانفصال بقرار الاستقلال بالتصفيق والهتاف، وكتب نائب رئيس كاتالونيا اوريول خونكيراس على تويتر «نعم، لقد ربحنا حرية بناء بلد جديد».

وفي أول رد فعل أوروبي على قرار الاستقلال، أكد رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، أن مدريد «ستبقى المحاور الوحيد» للتكتل وكتب عبر موقع تويتر «لا شيء تغير بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي ستبقى إسبانيا المحاور الوحيد لنا».