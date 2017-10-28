العبادي يوقف العمليات العسكرية ضد الأكراد لـ 24 ساعة

سرمد الطويل وباسل الخطيب ( بغداد، أربيل)

أمر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس، بوقف العمليات العسكرية ضد القوات الكردية في شمال العراق، لـ24 ساعة، بعد اتفاق مع سلطات إقليم كردستان العراق، على إفساح المجال أمام فريق فني مشترك بين القوات الاتحادية وقوات الإقليم، للعمل على الأرض لنشر القوات الاتحادية «فوراً» في جميع المناطق المتنازع عليها، والحدود الدولية، وكذلك في منطقة فيشخابور الحدودية مع تركيا التي يمر بها أنبوب نفط باتجاه ميناء جيهان التركي، وذلك لمنع الصدام وإراقة الدماء بين أبناء الوطن الواحد. وفيما علق برلمان كردستان العراق إلى أجل غير مسمى، جلسة مقررة اليوم، لنقل سلطات رئيس الإقليم إلى رئيس الحكومة المحلية ورئاسة البرلمان، وأبلغت قيادات بارزة في «الحشد» الموالي لإيران الزعيم الكردي مسعود بارزاني بضرورة الاستقالة من منصبه وإبعاد نجله عن قيادة البيشمركة الموالية لأربيل. من جهته، أكد المتحدث باسم التحالف الدولي رايان ديلون أمس، أن التحالف ليس جزءاً من المحادثات بين بغداد وأربيل، محذراً من أن الأزمة المحتدمة «تشتت تركيز التحالف عن هدفه وهو محاربة (داعش)».

وأعلنت بغداد مساء أمس، وقف عملياتها ضد القوات الكردية سعياً للتوصل إلى حل من خلال التفاوض، بعد معارك عنيفة للسيطرة على منفذ حدودي إستراتيجي على الحدود السورية التركية. وكانت القوات العراقية أمهلت مقاتلي البيشمركة «ساعات» للانسحاب من منطقة فيشخابور الحدودية مع تركيا، والتي تشكل مصدر تمويل مهماً لهم، في سعي واضح للضغط مالياً على الإقليم في إجراء عقابي جديد على خلفية الاستفتاء على الاستقلال.

ومع انتهاء تلك المهلة من دون تحرك للطرفين، أمر العبادي بـ«إيقاف حركة القوات العسكرية لمدة 24 ساعة» في المناطق المتنازع عليها «لمنع الصدام وإراقة الدماء بين أبناء الوطن الواحد». وأضاف العبادي في بيان أن هذه الخطوة ترمي إلى «فسح المجال أمام فريق فني مشترك بين القوات الاتحادية وقوات الإقليم للعمل على الأرض لنشر القوات العراقية الاتحادية فوراً في جميع المناطق المتنازع عليها» والتي تشمل «فيشخابور والحدود الدولية».

وتقع فيشخابور على رأس مثلث حدودي بين الأراضي التركية والعراقية والسورية، وتعتبر استراتيجية خصوصاً للأكراد. وسيطرت قوات البيشمركة على خط أنابيب النفط الممتد من محافظة كركوك مروراً بالموصل في محافظة نينوى الشمالية، في أعقاب الفوضى التي تبعت الهجوم الواسع لتنظيم «داعش» قبل 3 سنوات. وأكد المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي أمس، لوسائل إعلام محلية التوصل إلى هذا الإجراء برعاية التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة. وتصاعد التوتر بين بغداد وأربيل منذ شهر حين نظم الإقليم استفتاء على الاستقلال جاءت نتيجته «نعم» بغالبية ساحقة.