قويض يصرخ : نريد حكماً يمنحنا حقوقنا !

عبدالله القواسمة (أبوظبي)

أكد محمد قويض، المدير الفني للظفرة وجود علامة استفهام على طرد علي إبراهيم، في مباراة فريقه أمام النصر بدوري الخليج العربي أمس، والتي خسرها بهدفين لهدف.

وكشف قويض النقاب عن قيامه بمناقشة الحكم بعد المباراة بخصوص الإنذار الثاني، ليؤكد له الأخير أن القانون الجديد كان يفرض عليه القيام بإشهار البطاقة الصفراء الثانية للاعب، ليرد عليه قويض بالتأكيد على أنه طالما هناك احتكاك ما بين لاعبين، فلا يستوجب ذلك إشهار الإنذار بداعي التحايل. وقال: الطرد قلب موازين المباراة، إذ ليس من السهل أن تلعب أمام النصر بعشرة لاعبين. وأضاف: لسنا محظوظين أمام النصر في الموسم الماضي، وأمام الفريق نفسه احتسبت ضدنا 3 ركلات جزاء أدت في النهاية إلى إيقاف الحكم، في حين أن الخطأ التحكيمي أمس، أثر على نتيجة المباراة، ونظل نندب حظنا، ونريد حكماً يمنحنا حقوقنا، وليس أكثر من ذلك.

وفي مشهد «هيتشكوكي» مثير، وأفلام الخيال، لم يتوقع قويض المدير الفني للظفرة، لحظة مشاركة علي إبراهيم بدلاً من إيلتون ألميدا «المصاب» في الدقيقة 15، أن يخرج «البديل» بالبطاقة الحمراء، بعد حصوله على إنذارين، خلال 12 دقيقة فقط، البطاقة الأولى، بعد 5 دقائق فقط، من الدفع به، والثانية في الدقيقة 27 بعد السقوط داخل منطقة النصر، ليشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجهه!

محصلة علي إبراهيم، إلى جانب الإنذارين والبطاقة الحمراء، فرصة خطرة في الدقيقة 21 لم يكتب لها النجاح، وعقب خروجه من الملعب، تحولت السيطرة لمصلحة النصر الذي لم يسجل حضوره أمام مرمى الظفرة قبل واقعة الطرد، وينجح راشد عيسى في إحراز الهدف الأول لـ «العميد»، وهو بالمناسبة أول أهدافه منذ موسم 2015-2016، وفتح الهدف الطريق أمام «الأزرق» لحسم المباراة بنتيجة هدفين مقابل هدف، والعودة من الظفرة بـ «صيد ثمين»، ومكاسب عدة، منها تجاوز آثار الخسارة في الجولة الماضية أمام عجمان، ومعانقة «النقطة العاشرة»، فيما تجمد رصيد الظفرة عند 6 نقاط، ويتكبد صاحب الأرض الخسارة الثانية له في دوري الخليج العربي، بعد السقوط أمام الوحدة 1 - 3 ضمن الجولة الثالثة.

وعادت حالة طرد علي إبراهيم بالذاكرة إلى مباراة الفريقين على الملعب ذاته في الدور الأول لدوري الموسم الماضي، والتي شهدت خروج حمد الحمادي لاعب الظفرة بالبطاقة الحمراء، إلا أن الفرق بين الحالتين، هو أن الحمادي لم يشارك وقتها بديلاً، ولكنه نال بطاقة صفراء في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول، قبل أن ينال البطاقة الحمراء المباشرة في الدقيقة 65، لتقوض حالة الطرد من تطلعات الفريق في المباراة التي انتهت لمصلحة «العميد» 4-2.