كسر في قدم مطر !

منير رحومة ، وليد فاروق (دبي )

أظهرت الأشعة الأولية، التي أجراها إسماعيل مطر لاعب الوحدة، بعد إصابته في مباراة فريقه مع شباب الأهلي دبي أمس، إصابته بكسر في مفصل القدم نتيجة تدخل قوي مع خميس إسماعيل لاعب شباب الأهلي.

وأكد الروماني ريجيكامب مدرب الوحدة أن خميس إسماعيل لاعب شباب الأهلي دبي تعمد إصابة إسماعيل مطر نجم «العنابي»، رغم أن اللعبة لم تكن خطرة وفي وسط الملعب، في الوقت الذي أشار فيه إلى أنه دائماً يحرص على تنبيه لاعبيه إلى اللعب النظيف، وعدم محاولة تعرض لاعبي المنافس لأي إصابات، مبدياً تحفظه في الحديث عن الحالات التحكيمية، إلا أن هذه اللعبة كانت تحتاج إلى وقفة.

لم ينجح فريق شباب الأهلي ولا ضيفه الوحدة في فرض تفوقه على اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة دوري الخليج العربي للمحترفين لتنتهي المباراة بتعادل سلبي لا يتناسب مع إمكانات ولا طموحات الفريقين في المنافسة على صدارة المسابقة بعدما تنازلا طواعية عن نقطتين كانتا من المفترض أن تساهما في تقريبهما من قلب المنافسة حيث اكتفي كل منهما بنقطة ليرفع شباب الأهلي رصيده إلى 11 نقطة، والوحدة إلى 13 نقطة.

الغريب أن كلا الفريقين اللذين يضمان بين صفوفهما اثنين من أبرز هدافي المسابقة وصاحبي المركزين الثاني والثالث في الترتيب العام للهدافين برصيد 6 أهداف للسنغالي ماكيتي ديوب مهاجم شباب الأهلي، و5 أهداف للأرجنتيني تيجالي مهاجم الوحدة، والمطاردين الأساسيين للبرازيلي فابيو دي ليما مهاجم الوصل المتصدر، فشلا في زيارة الشباك، ليتفوق المدافعون في كل الفريقين على المهاجمين الأفذاذ.