كسر في قدم مطر !

منير رحومة ، وليد فاروق (دبي )
أظهرت الأشعة الأولية، التي أجراها إسماعيل مطر لاعب الوحدة، بعد إصابته في مباراة فريقه مع شباب الأهلي دبي أمس، إصابته بكسر في مفصل القدم نتيجة تدخل قوي مع خميس إسماعيل لاعب شباب الأهلي.
وأكد الروماني ريجيكامب مدرب الوحدة أن خميس إسماعيل لاعب شباب الأهلي دبي تعمد إصابة إسماعيل مطر نجم «العنابي»، رغم أن اللعبة لم تكن خطرة وفي وسط الملعب، في الوقت الذي أشار فيه إلى أنه دائماً يحرص على تنبيه لاعبيه إلى اللعب النظيف، وعدم محاولة تعرض لاعبي المنافس لأي إصابات، مبدياً تحفظه في الحديث عن الحالات التحكيمية، إلا أن هذه اللعبة كانت تحتاج إلى وقفة.
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الغريب أن كلا الفريقين اللذين يضمان بين صفوفهما اثنين من أبرز هدافي المسابقة وصاحبي المركزين الثاني والثالث في الترتيب العام للهدافين برصيد 6 أهداف للسنغالي ماكيتي ديوب مهاجم شباب الأهلي، و5 أهداف للأرجنتيني تيجالي مهاجم الوحدة، والمطاردين الأساسيين للبرازيلي فابيو دي ليما مهاجم الوصل المتصدر، فشلا في زيارة الشباك، ليتفوق المدافعون في كل الفريقين على المهاجمين الأفذاذ.
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