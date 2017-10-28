مع تزايد حالات «سقوط البراءة»

استطلاع: أحمد مرسي، هالة الخياط، جمعة النعيمي، شروق عوض

مع تزايد حالات سقوط الأطفال من نوافذ وشرفات المنازل، بادرت «الاتحاد» لاستطلاع آراء القراء والجمهور عبر منصتيها للتواصل الاجتماعي «تويتر وإنستجرام» حول أسباب هذا السقوط وفقد فلذات الأكباد، وأظهرت نتائج استطلاع «الاتحاد» أن إهمال الأسر يعد السبب الرئيس لسقوط الأطفال من نوافذ المنازل، يليه عدم الالتزام بتوفير اشتراطات السلامة والأمان، بينما جاء إهمال المقاولين وملاك البنايات، وعدم التزامهم بتوفير اشتراطات السلامة في المرتبة الثالثة من بين أسباب سقوط الصغار.

وعبر منصة «الاتحاد» على الإنستجرام، تفاعل 906 من القراء مع السؤال: ما السب الرئيس لسقوط الأطفال من الشرفات والنوافذ؟ وعزا 58% من المشاركين الأمر لإهمال الأسر، وهو ما توافق مع آراء 367 من المشاركين عبر منصة «الاتحاد» على تويتر. وهو ما تأكد مع آراء من استطلعنا آراءهم على أرض الواقع.

يحدث ذلك على الرغم من حملات التوعية المتكررة لوزارة الداخلية ودوائر الشرطة والدفاع المدني المعنية في إمارات الدولة كافة، عبر مختلف وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، وتنبيه أولياء الأمور بضرورة اتخاذ إجراءات الحيطة والحذر لتأمين سلامة الأطفال، والالتزام بمواصفات محددة في ارتفاعات النوافذ، وتأمينها، بحيث يصعب سقوط الطفل منها تحت أي ظروف.

وفقاً لدراسة للقيادة العامة لشرطة الشارقة، فإن وزارة الداخلية تقوم بجهود ملموسة ومتواصلة لحماية الأبناء الصغار، ليس من السقوط من نوافذ وشرفات المساكن فحسب، وإنما حمايتهم من كل ما يحيط بهم من أخطار، بما في ذلك حمايتهم من التوصيلات الكهربائية وسوائل المبيدات والكيماويات الضارة المتوفرة عادة في كل منزل.