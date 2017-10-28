مع تزايد حالات «سقوط البراءة»

استطلاع: أحمد مرسي، هالة الخياط، جمعة النعيمي، شروق عوض
مع تزايد حالات سقوط الأطفال من نوافذ وشرفات المنازل، بادرت «الاتحاد» لاستطلاع آراء القراء والجمهور عبر منصتيها للتواصل الاجتماعي «تويتر وإنستجرام» حول أسباب هذا السقوط وفقد فلذات الأكباد، وأظهرت نتائج استطلاع «الاتحاد» أن إهمال الأسر يعد السبب الرئيس لسقوط الأطفال من نوافذ المنازل، يليه عدم الالتزام بتوفير اشتراطات السلامة والأمان، بينما جاء إهمال المقاولين وملاك البنايات، وعدم التزامهم بتوفير اشتراطات السلامة في المرتبة الثالثة من بين أسباب سقوط الصغار.
وعبر منصة «الاتحاد» على الإنستجرام، تفاعل 906 من القراء مع السؤال: ما السب الرئيس لسقوط الأطفال من الشرفات والنوافذ؟ وعزا 58% من المشاركين الأمر لإهمال الأسر، وهو ما توافق مع آراء 367 من المشاركين عبر منصة «الاتحاد» على تويتر. وهو ما تأكد مع آراء من استطلعنا آراءهم على أرض الواقع.
يحدث ذلك على الرغم من حملات التوعية المتكررة لوزارة الداخلية ودوائر الشرطة والدفاع المدني المعنية في إمارات الدولة كافة، عبر مختلف وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، وتنبيه أولياء الأمور بضرورة اتخاذ إجراءات الحيطة والحذر لتأمين سلامة الأطفال، والالتزام بمواصفات محددة في ارتفاعات النوافذ، وتأمينها، بحيث يصعب سقوط الطفل منها تحت أي ظروف.
وفقاً لدراسة للقيادة العامة لشرطة الشارقة، فإن وزارة الداخلية تقوم بجهود ملموسة ومتواصلة لحماية الأبناء الصغار، ليس من السقوط من نوافذ وشرفات المساكن فحسب، وإنما حمايتهم من كل ما يحيط بهم من أخطار، بما في ذلك حمايتهم من التوصيلات الكهربائية وسوائل المبيدات والكيماويات الضارة المتوفرة عادة في كل منزل.
ووفقاً للدراسة، فإن اللجنة العليا لحماية الطفل التابعة لوزارة الداخلية تقوم بمراجعة مواصفات الأمن والسلامة بالمباني والأخذ بأفضل اشتراطات الأمان، وفق أفضل الممارسات العالمية، لحماية الأطفال من السقوط من النوافذ والشرفات، وذلك بالتنسيق مع الجهات المتخصصة كمرحلة أولى.. والجهات المعنية باشتراطات الأمن والسلامة في مراحل لاحقة. وقد لاحظت اللجنة المذكورة أن غالبية الحوادث المنزلية جاءت نتيجة بقاء الأطفال في منازلهم وحدهم دون مراقبة، أو نتيجة لضعف الوعي بإجراءات السلامة المطلوبة، بما في ذلك مواصفات واشتراطات السلامة الضرورية في النوافذ والشرفات. وخلصت لعدة مؤشرات من أهمها: إحكام الرقابة على الأطفال وخاصة عند اقترابهم من النوافذ، مع التركيز على أهمية إغلاق جميع النوافذ من أجل سلامة الأطفال، خاصة عندما لا تكون قيد الاستعمال، وذلك لأن معظم النوافذ يسهل فتحها بالانزلاق بوساطة الطفل، وأهمية تركيب القضبان المعدنية على النوافذ، على أن يتم اختيار أجودها، فضلاً عن ضرورة إبعاد جميع الأثاث عن النوافذ وإبعاد ألعاب الأطفال كبيرة الحجم، إذ يستطيع الطفل أن يرفع القطع الخفيفة الوزن إلى جهة النافذة ويصعد عليها. ... المزيد