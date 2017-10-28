«عنابي» السلة الثلاثية يبحث عن زعامة العالم

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

يبحث فريق الوحدة للسلة الثلاثية عن مجد جديد، بخوضه لنهائيات جولات العالم، التي تقام في العاصمة الصينية بكين اليوم وغداً، وهي البطولة التي سبق له الفوز بها 2014 و2015، ليضع اسم العنابي والإمارات على قمة العالم.

وتأهل الفريق إلى النهائيات بعد فوزه بـ 3 بطولات للأساتذة في كندا واليابان والتشيك، بجانب بطولة التحدي في يوليو وأغسطس الماضيين، ويعتبر لوبيانا السلوفيني المنافس المباشر لسلة الوحدة في النهائيات، والذي تأهل للنهائيات بعد فوزه بجولتين للأساتذة.

ويضم عنابي السلة الثلاثية نخبة من المحترفين أبرزهم الصربي دوشان بولت، بجانب مواطنيه دان مايستوروفيتش، ماركوس ديرو، ماركوس سافج، وأمضى الفريق معسكراً في أبوظبي، خاض خلاله سلسلة قوية من التدريبات بأكاديمية نادي الوحدة في الشهامة ومدرسة الصقور بأبوظبي، قبل أن يغادر إلى بكين ليضع اللمسات الأخيرة لتحضيراته للبطولة، إذ يعتبر أبرز المرشحين للفوز بها بعد المستويات العالية التي قدمها خلال العام الحالي، وأهلته ليضمن أول مقاعد النهائيات في الصين.

ورغم العمر القصير لعنابي السلة الثلاثية والمكون قبل 4 سنوات، إلا أن الفريق ولد وقوياً، وأصبح مرعباً للمنافسين على الصعيد العالمي، بعد أن برهن أنه يسعى دائماً إلى منصات التتويج.

وأكد دوشان بولت قائد الفريق، أن اللاعبين يتحدون أنفسهم ليبقوا في المقدمة دائماً، من خلال الفوز في جميع البطولات، مشيراً إلى أن الاستعداد جاء جيداً في أبوظبي، ووسط أجواء رائعة من أسرة نادي الوحدة خلال فترة المعسكر الداخلي.

وقال: نحن سعداء بالدفاع عن ألوان الوحدة الذي تجد السلة الثلاثية دعماً كبيراً فيه، خاصة من سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس النادي الذي يوفر للفريق كل أسباب النجاح والتفوق، من خلال المتابعة الدائمة، والدعم الكبير، لذلك فإن كل عوامل التميز متوافرة للفريق، الذي أصبح جاهزاً للحصاد الكبير هذا العام وهو الفوز بلقب العالمي للمرة الثالثة.

وأضاف: الوحدة فريق كبير ونسعد كثيراً عندما نطوف العالم للمشاركة في جولات الأساتذة، خصوصاً عندما نجد مشجعين يعرفون شعار النادي وموطنه أبوظبي، ويساندونا في المباريات ويحرصون علي توثيق تواجدهم معنا بالصور التذكارية والتوقيعات من أعضاء الفريق، ويسألونا دائما عن أبوظبي، وهذا أمر ملهم ومحفز لتقديم المزيد لهذا النادي العزيز.

وعن المعسكر في أبوظبي قال بولت: نشعر أننا في وطننا، الحفاوة والترحاب والود سمات تميز شعب الإمارات، والمعسكر كان جيداً، وقد تصادف أن احتفل النادي وزملائي في الفريق بعيد ميلادي الذي صادف الاثنين الماضي «23 أكتوبر» في أجواء أسرية رائعة، وهنا أشكر خالد الهنائي رئيس شركة الوحدة للألعاب الرياضية علي الاحتفالية الجميلة.