إلسون بطل الموسم السابع لـ «جولف مينا»

عجمان (الاتحاد)

توجت هيئة الشيخ مكتوم للجولف، أبطال النسخة السابعة لجولة الجولف في دول مينا، المبادرة الإماراتية التي أطلقتها الهيئة، وطافت بها مختلف أندية الدولة والمنطقة، وأقيمت البطولة الختامية في نادي الزوراء للجولف في عجمان، علماً بأن هذه الجولة الوحيدة المعتمدة دولياً في المنطقة، ومانحة لنقاط التصنيف العالمي المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وحصد السويدي هنريك ستورهيد لقب البطولة الختامية، التي أقيمت لمدة 4 أيام في نادي الزوراء للجولف في عجمان، محققاً 267 ضربة بواقع 21 ضربة تحت المعدل، منها الجولة الثانية التي سجل فيها 63 ضربة، ليحقق رقماً جديداً للملعب على صعيد بطولات المحترفين.

وتقدم ستورهيد بفارق كبير عن صاحب المركز الثاني الإنجليزي جاك شيبارد الذي سجل 276 ضربة بواقع 12 ضربة تحت المعدل، وتقاسم المركز الثالث الإنجليزيان آدم ساجر وأندرو مارشال بمجموع 278 ضربة، بواقع 10 ضربات تحت المعدل.

وتوج الإنجليزي جايمي إلسون بلقب بطولة الموسم على صعيد اللاعبين المحترفين، بعدما جاء بالمركز الخامس في البطولة الختامية، ليرفع مجموعه العام الموسم الحالي إلى 36.677 نقطة، ليكسب الجائزة المالية البالغة 18 ألف دولار أميركي، وكسب بطاقة المشاركة في بطولة أوميجا دبي ديزرت كلاسيك، التي تقام مطلع العام المقبل في دبي.

ولم تقتصر بطاقة الدعوة على صاحب المركز الأول فقط، حيث سينالها أيضاً بطل فئة الهواة اللاعب الإنجليزي تود كليمنتس بمجموع 360 نقطة، وصاحبا المركزين الثاني والثالث في المجموع العام لفئة الهواة عن الموسم الحالي، وهما السويدي هنريك ستورهيد الذي حقق المركز الثاني بمجموع 32.371 نقطة، والإنجليزي لوك جوي الذي جاء ثالثاً بمجموع 32,250 نقطة.

وقام محمد جمعة بوعميم، رئيس جولة الجولف في دول مينا، بتتويج الفائزين، بحضور الإيرلندي الشمالي دارين كلارك، راعي الجولة والقائد السابق للفريق الأوروبي في كأس رايدر العريق».

وتحدث محمد جمعة بوعميم، قائلاً: «انطلقت هذه الجولة عام 2011 بإقامة 4 بطولات فقط، جميعها داخل الدولة، لكن هذه الفكرة الإماراتية من هيئة الشيخ مكتوم للجولف، نجحت خلال 7 سنوات، وهو زمن قياسي على صعيد الجولات على مستوى العالم، أن تتوسع ويتخطى عدد بطولاتها أرقاماً كبيرة في كل نسخة، وتحصل على الاعتماد من الجهات المانحة لنقاط التصنيف الدولي لتكون الجولة الأسرع تطوراً وانتشاراً على مستوى العالم، مقارنة ببقية الجولات في المناطق الأخرى من العالم».

وتحدث السويدي هنريك ستورهيد المتوج بلقب البطولة الختامية، وقال: «أدركت إنني لن أنجح بالفوز بصدارة فئة المحترفين، لكن الفوز باللقب منحني المجال للتقدم للمركز الثاني، وتحقيق حلمي بالحصول على بطاقة المشاركة في بطولة أوميجا دبي ديزرت كلاسيك، أعرق بطولات الجولة الأوروبية في المنطقة التي جذبت أسماء عالمية منذ أكثر من ربع قرن».