«الوزن الثقيل» يرسم ختام «أبوظبي جراند سلام» اليوم

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

يسدل الستار اليوم على بطولة أبوظبي جراند سلام للجودو 2017، التي تقام في نسختها التاسعة في صالة آيبيك آرينا بمدينة زايد الرياضية، تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، حيث تختتم بمنافسات الأوزان الثقيلة «تحت 90 وتحت وفوق الـ 100 كجم».

وتوج محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو رئيس اللجنة المنظمة، وعبيد زايد العنزي نائب رئيس الاتحاد الدولي رئيس الاتحادين الآسيوي والكويتي، وممثلي الاتحاد الدولي، الفائزين في منافسات أمس التي شهدت إثارة وتشويقاً من الأدوار التمهيدية وحتى النهائي، وحسمت 10 من المباريات بالهدف الذهبي بعد التعادل في الوقت الأصلي، وهو ما يعكس المستوى الفني المتقارب للمتنافسين، وقوة البطولة التي تجمع 10 من المصنفين الـ25 الأوائل، وعدداً من حملة الميداليات الأولمبية من السيدات والرجال.

وحققت المنغولية سمية دورجسورن ذهبية وزن 57 كجم، ونالت البرازيلية ريفلا سلفا الفضية، والروسية أنستاسيا كونوكيتا والكندية جسكا كلميكيت البرونزية مكرر.

وفي وزن 63 للسيدات، ذهبت الميدالية الذهبية إلى الإيطالية ادويج جويند، والفضية للبريطانية لوسي رينشال والبرونزية مكرر للبولندية اجاتا اوزدوبا والنمساوية كاثرين ناتروزاشير.