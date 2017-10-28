مسافي ورأس الخيمة يتعادلان في «ودية الأربعة»

سامي عبدالعظيم (رأس الخيمة)

تعادل مسافي ورأس الخيمة 2-2 ودياً مساء أمس الأول، ضمن برنامج الإعداد لدوري الدرجة الأولى، الذي ينطلق 3 نوفمبر المقبل، وجاءت التجربة مفيدة لمدربي الفريقين، بعد انتهاء تمهيدي كأس رئيس الدولة، وشهدت «الودية» مشاركة مجموعة من اللاعبين الذين لم تتح لهم فرصة الظهور في تمهيدي الكأس، لاختبار جاهزيتهم للدوري.

وقال سعيد المزروعي، مشرف مسافي: «إن التجربة أمام الخيماوي كشفت عن العديد من الجوانب الإيجابية، التي تمنح الجهاز الفني فرصة ترتيب أوراق الفريق، قبل خوض تحدي الدوري، خصوصاً أن مسافي يعود للمشاركة، بعد غياب 3 مواسم»، مشيراً إلى أن العناصر التي دفع بها المدرب ضمن التشكيلة الأساسية، أثبت حالة كبيرة من الجاهزية.

وحول جاهزية ملعب مسافي، قال المزروعي: «الأمور جيدة، وهناك محاولات من الشركة المنفذة لتحسين الإضاءة الخاصة بالملعب، حتى تبدو ملائمة لإقامة المباريات، بعد العمل الكبير في أرضية الملعب.