معتز الشامي (دبي)

عادت صدارة دورينا لتصنيف الدوريات المحترفة في آسيا، برصيد 96.224 نقطة، بمكاسب إضافية، منها ضمان حصول أنديتنا على المقاعد نفسها لنسختين قادمتين، حيث لن تتأثر حصة الإمارات في دوري الأبطال، ليس فقط البطولة المقبلة التي تنطلق في فبراير المقبل، ولكن أيضاً نسخة 2019.

ويصدر التقييم النهائي وتوزيع مقاعد نسختي 2018 و2019، من الاتحاد الآسيوي خلال اجتماعات نوفمبر المقبل، بالعاصمة اليابانية طوكيو، على هامش لقاء العودة لدوري الأبطال بين الهلال السعودي وأوراوا ريد الياباني.

ويأتي احتفاظ الإمارات بـ3 مقاعد مباشرة لمرحلة المجموعات ومقعد في «التمهيدي»، نتيجة فارق النقاط في الصدارة عن بقية دوريات القارة، حيث جاء الدوري الكوري ثانياً بـ 87.925 نقطة، والدوري الصيني ثالثاً «87.212 نقطة»، والدوري السعودي رابعاً «84.552 نقطة»، والياباني خامساً «83.488 نقطة».

وجاء فارق النقاط الكبير لدورينا، بفضل المسيرة الرائعة للأهلي في بطولة 2015 والعين عام 2016، مع أقرب منافسيه، في مصلحة استمرار موقفنا الإيجابي، من دون تغيير على مستوى المقاعد المشاركة في المحفل القاري، وذلك للنسختين المقبلتين على أقل تقدير، ما لم يستمر ذلك حتى نسخة 2020.