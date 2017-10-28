اليورو يقترب من أكبر خسارة أسبوعية في 2017

لندن (رويترز)

هبط اليورو أمس، متجهاً صوب تكبد أكبر خسارة أسبوعية هذا العام، بفعل تراجع عوائد السندات الرئيسة، في الوقت الذي يعزز فيه المستثمرون رهاناتهم، على أن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة سترتفع بوتيرة أسرع منها في أوروبا.

وراهن مستثمرو العملات على آفاق متباينة للسياسات النقدية بين الولايات المتحدة وأوروبا، حيث تفاجأ بعض مراقبي السوق بمستوى الميل إلى التيسير النقدي الذي انطوت عليه تعليقات صناع السياسات بالبنك المركزي الأوروبي خلال اجتماع بشأن السياسة النقدية يوم الخميس. وانخفض اليورو 0.3% إلى 1.1611 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ 20 يوليو الماضي، ويتجه صوب تكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ الربع الأخير من 2016.

وبلغت عوائد السندات الألمانية القياسية لأجل عشر سنوات 0.41%، لتقبع بالقرب من أدنى مستوى في شهر ونصف الشهر البالغ 0.36% الذي بلغته الأسبوع الماضي. وزاد مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات منافسة، 0.4% إلى 94.96، ليبلغ أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، ويتجه صوب تحقيق مكسب أسبوعي بواقع 1.1%.