«المسعود للسيارات» تطلق نيسان «إكس-تريل» 2018

أعلنت شركة المسعود للسيارات، الموزع الحصري لسيارات نيسان في أبوظبي والعين، مؤخراً عن افتتاحها أول صالة عرض لمبادرة نيسان لتصميم صالات عرض البيع بالتجزئة في منطقة الشرق الأوسط، وذلك في منطقة الخالدية في مدينة أبوظبي.

كما قامت الشركة خلال الفعالية بكشف النقاب عن سيارة نيسان «إكس- تريل» 2018 التي شهدت العديد من التحسينات في التصميم ومواصفات التنقل الذكي الجديدة.

قال عرفان تانسيل، الرئيس التنفيذي لشركة المسعود للسيارات: «يمثل هذا الحدث مصدر فخر لنا، لاسيما أن شركة المسعود للسيارات تعد أول موزع لسيارات نيسان في المنطقة يطلق تجربة فريدة من نوعها لتسوق سيارات نيسان، من خلال افتتاح أول صالة عرض بمفهوم تصميمي جديد في منطقة الشرق الأوسط».

ومن جانبه، قال بشير جميل، مدير علامة نيسان في شركة المسعود للسيارات: «تقوم سيارة نيسان «إكس-تريل» 2018 بتلبية توقعات واحتياجات العملاء وتحقيق رضاهم».