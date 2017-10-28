23.7 مليون دولار تعويضات لعمال مصنع تايواني بسبب التلوث

تايبيه (د ب أ)

منحت محكمة تايوان العليا عمالا وأسرهم تعويضات بقيمة 718.4 مليون دولار تايواني (23.7 مليون دولار أميركي) أمس، بعدما قامت شركة إلكترونيات أميركية بدفن مذيبات كيميائية مسببة للسرطان في مصنع في تايوان. وقالت المحكمة إن القرار قابل للاستئناف.

وجرى وصف القضية بأنها أسوأ حادث صحة على صلة بالعمال في تايوان. وأدارت شركة «آر سي ايه» مصنعاً في تايوان في شمال غرب تايوان من أواخر ستينيات القرن الماضي إلى 1992، ودفنت خلال هذه الفترة مذيبات غير معالجة في آبار سرية لوثت المياه الجوفية. وأغلقت المحطة في عام 1992، بعد سبع سنوات من استحواذ شركة «جنرال إلكترونيك» ومقرها أميركا على «آر سي ايه». وفي عام 1988، باعت جنرال إلكترونيك الأعمال الإلكترونية الخاصة بـ»آر سي ايه» إلى شركة «تومسون كونسيومر إلكترونكس» الفرنسية. وتم إعلان المصنع موقعاً مسمماً، وأنفقت جنرال إلكترونيك وتومسون ملايين الدولارات لتطهيره. وفي أبريل 2015، قضت محكمة علي ملاك «آر سي ايه» بدفع 560 مليون دولار تايواني للتسبب في أضرار لـ 445 عاملًا تايوانياً وأسرهم. وقضت هيئة المحكمين، أمس، بأن المدعي عليهم يجب أن يعوضوا الآن 486 مدعياً.