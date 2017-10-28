أسواق النفط تتحسن.. وبرنت يتجاوز الـ 60 دولاراً للبرميل

عواصم (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط أمس، إلى أعلى مستوياتها منذ يوليو 2015 بدعم من الأنباء الإيجابية حول تمديد خفض الإنتاج خلال اجتماع أوبك في نوفمبر المقبل. وبحلول الساعة السابعة بتوقيت الإمارات، تجاوز سعر برنت في العقود الآجلة الـ 60 دولاراً للبرميل ليصل إلى 60 دولاراً و23 سنتاً.

ويزيد برنت حالياً بمقدار الثلث عن أدنى مستوياته في 2017 التي لامسها في يونيو الماضي، وبلغ مستويات لم يسجلها منذ منتصف 2015. وفي التعاملات الصباحية، سجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 52.61 دولار للبرميل متراجعا ثلاثة سنتات أو 0.06% عن الإغلاق السابق، لكنه ارتفع بمقدار الربع عن أدنى مستوياته في 2017 التي سجلها في يونيو.

والخام الأميركي أضعف نسبيا من برنت بسبب ارتفاع الإنتاج الأميركي الذي يكبح الأسعار في الولايات المتحدة. ورغم أن تزايد احتمالات تمديد أوبك لتخفيضات الإنتاج عزز التوقعات بتحقيق التوازن في السوق، يظل إنتاج الخام الأميركي يمثل مشكلة للمنظمة في الوقت الذي تسعى فيه جاهدة لتصريف تخمة المعروض العالمي.

وارتفع إنتاج الخام الأميركي 1.1 مليون برميل يومياً إلى 9.5 مليون برميل يومياً في الأسبوع المنتهي في 20 أكتوبر الجاري، وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية.