بالصور.. تنجوان من الموت بعدما تاهتا 5 أشهر في المحيط

أ ف ب

أنقذت امرأتان أميركيتان بعدما تاهتا مدة خمسة أشهر في المحيط الهادئ مع كلبيهما، على ما أعلنت البحرية الأميركية.

وقد أبحرت جنيفير ابيل وتاشا فويابا مع كلبيهما من هاواي في الربيع في رحلة إلى تاهيتي بمركبهما الشراعي.

وتعطل محرك المركب في 30 مايو إلا أنهما واصلتا رحلتهما ظناً منهما أنهما ستتمكنان من ذلك بالشراع فقط.