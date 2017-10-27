عملاء البنوك الإماراتية يدخرون 16 مليار درهم في سبتمبر



تاريخ النشر: الجمعة 27 أكتوبر 2017 أبوظبي (وام) ارتفعت وتيرة السلوك الادخاري لدى عملاء البنوك العاملة في الدولة خلال شهر سبتمبر الماضي - بعدما تعزز رصيد الودائع شبه النقدية التي تشمل الودائع الادخارية ولأجل بالعملة المحلية والأجنبية - بنحو 16 مليار درهم ما رفع من إجمالي الرصيد إلى 768.3 مليار درهم مقارنة مع 752.3 مليار درهم في شهر أغسطس الذي سبق. وارتفعت أسعار الفائدة على شهادات الإيداع إلى 1.5% بعد الزيادة الثانية التي اقرها الفيدرالي الأميركي في يونيو من العام 2017. وكان مصرف الإمارات المركزي رفع أسعار الفائدة بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) برفع سعر الفائدة.