ولي العهد السعودي: مشكلة قطر صغيرة جداً جداً جداً

الرياض (رويترز)

قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الخميس، إن مشكلة قطر صغيرة جداً جداً جداً، مؤكداً أن الأزمة مع قطر لم تؤثر على الاستثمار. وأضاف «نحن ملتزمون جداً بسلامة بلدنا، بعيداً عن أي اضطرابات. سأقول شيئاً واحداً، إن البلد الوحيد في الشرق الأوسط الذي يعود فيه سجل الأمن والاستقرار ذلك لمئة عام تقريباً هو السعودية». وقال في مقابلة مع وكالة «رويترز» للأنباء «السعودية تملك السجل الأفضل وقد أثبتت نفسها بقوة في كل مشكلة بالشرق الأوسط والعالم وتعاملت معها بل وازدادت قوة على إثرها».

وعن اليمن قال ولي العهد السعودي إن حرب اليمن مستمرة، «وذلك لمنع تحول الحوثيين لحزب الله آخر على حدودنا»، مؤكداً «سنستمر إلى أن نتأكد أنه لن يتكرر هناك حزب الله، لأن اليمن أشد خطورة من لبنان». وأضاف «سنمضي إلى أن نتأكد أن شيئاً على غرار حزب الله لن يحدث هناك مجدداً، لأن اليمن أشد خطورة من لبنان. إنه يطل على باب المندب فإذا حدث شيء هناك، سيعني ذلك توقف عشرة بالمئة من تجارة العالم. هذه هي الأزمة».