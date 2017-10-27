جورج كلوني ينتقد العنصرية في فيلم جديد من إخراجه

لوس أنجلوس (رويترز)

لا يخشى جورج كلوني، بوصفه واحداً من أشهر نجوم هوليوود، الإفصاح عن رأيه في القضايا المحيطة به، لكنه لا ينوي الانضمام إلى الحياة السياسية في أي وقت قريب.

وقال كلوني: «كنت دائماً موجوداً وأشارك في السياسة، وأعتقد أن علينا جميعاً أن نشارك بطريقة أو بأخرى. ولكن لا، لا أعتزم العمل بها». وأضاف: «لست مسؤولاً أمام أحد ولست مضطراً أن أقدم تنازلات. يمكنني أن أوجه إصبع الاتهام لمن أعتقد أنه يجب اتهامه».

ويدور فيلم «سبربيكون»، أحدث أفلام كلوني، وهو من إخراجه، حول جريمة وقعت في الخمسينيات، وينتقد فيه بشكل مباشر التوترات العنصرية في العصر الحالي من خلال حكاية انتقال أسرة من السود للعيش في حي للبيض. وقال كلوني: «أعتقد أن علينا أن نتحدث عما إذا كانت إقامة الجدران واتخاذ كبش فداء من الأقليات هي الصورة التي نريد أن نبدو عليها».

ويتناول الفيلم «سبربيكون»، الذي يبدأ اليوم عرضه في الولايات المتحدة، قصة جاردنر لودج الذي يجسد شخصيته الممثل مات ديمون في أعقاب اقتحام منزله بإحدى الضواحي، والذي أدى إلى وفاة زوجته في ظروف مريبة.

وقال كلوني إنه أراد استخدام القصة، المستوحاة من قصة واقعية لأسرة من السود انتقلت للعيش في ضاحية لفيتاون التي لم يسكنها سوى البيض بولاية بنسلفانيا عام 1957، لتسليط الضوء على حماقة العنصرية.