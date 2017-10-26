واشنطن تؤكد دورها بانتصار الفلبين في معركة مراوي

مانيلا (أ ف ب)

أكدت الولايات المتحدة أمس أنها اضطلعت بـ «دور بالغ الأهمية» في انتصار القوات الفلبينية على مقاتلين متشددين كانوا متحصنين منذ مايو في مراوي، جنوب الارخبيل، وشدد سفير الولايات المتحدة في مانيلا سونج كيم أمس على المعلومات التي جمعتها القوات الأميركية، وعلى النصائح التي أسديت للفلبين على صعيد تلك المعركة. وأعلنت الحكومة الفلبينية الاثنين الماضي انتهاء معركة مراوي، بعد قتال استمر خمسة أشهر وأسفر عن أكثر من 1100 قتيل.

وقال السفير للصحفيين «اضطلعنا بدور بالغ الأهمية على صعيد دعم الجهود لاستعادة مراوي».

وأضاف «استخدمت طائرات استطلاع من طراز بي-3 وطائرات مسيرة «جراي ايجل» قدمت معلومات أساسية للقوات الفلبينية لتتمكن من أجل استعادة مراوي».وأوضح أن القوات الأميركية أسدت «نصائح تقنية مفيدة جدا» خصوصا على صعيد المعارك في المدن التي تفوق خبرتها فيها خبرة الجنود الفلبينيين.وقدمت الولايات المتحدة أيضا أسلحة وذخائر وزوارق برمائية الى القوات الفلبينية، ووعدت بـ 12 مليون يورو من المساعدات لسكان مراوي الذين اضطروا إلى الهرب من المعارك.وأكد كيم ان الولايات المتحدة تنشر ما بين 100 و200 جندي في جنوب الفلبين، حيث يدربون القوات المحلية ويقدمون لها المشورة والنصح في قتالها المجموعات الإرهابية، وواشنطن ومانيلا حليفان قريبان جدا عبر ميثاق دفاعي. لكن العلاقات توترت بعد وصول الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي الى الحكم.