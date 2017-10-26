ماتيس: أميركا تريد حلاً سلمياً مع كوريا الشمالية

بانكوك (أ ف ب)

أكد وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس أن واشنطن تسعى إلى «حل سلمي» مع كوريا الشمالية، وذلك قبيل زيارة إلى شبه الجزيرة المقسمة ووسط تفاقم التوتر إزاء تهديدات بيونج يانج النووية.

وكانت كوريا الشمالية قامت في الأشهر القليلة الماضية بتجربتها النووية السادسة وأطلقت صاروخين بالستيين، ما أثار حربا كلامية بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والكوري الشمالي كيم جونج اون.لكن ماتيس الذي وصل إلى تايلاند أمس عقب اجتماع بنظرائه في «رابطة دول جنوب شرق آسيا» (آسيان) في الفلبين، قال إن واشنطن «ليست مسرعة نحو الحرب» وإنها تبحث عن حل دبلوماسي، وقال ماتيس «هل نمتلك حلولا عسكرية للدفاع في حال تعرضنا لهجوم، أو تعرض حلفاؤنا لهجوم؟ طبعا لدينا، مضيفا لكن الجميع يسعون لحل سلمي».