أميركا تهدد جنوب السودان بقطع المساعدات

جوبا (وكالات)

وبخت نيكي هالي، سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ومبعوثة رئيسها دونالد ترامب، رئيس جنوب السودان سيلفا كير في العاصمة جوبا، محذرة من أن الولايات المتحدة يمكن أن تقطع المساعدات، إذا لم يتم وضع نهاية للحرب الأهلية، وقالت هالي، للصحفيين عقب اجتماعه مع سيلفا كير، أمس الأول، إن «الولايات المتحدة تقف على مفترق طرق»، مضيفا أنها يمكن أن تسحب التمويل للبلد الوليد، إذا لم يتم تحقيق تقدم صوب أحلال السلام.

وصرحت المسؤولة الأميركية لإذاعة محلية بعد لقائها كير «أصبنا بخيبة أمل لما شاهدناه.. اعتقدنا أننا استثمرنا من أجل مجتمع عادل وحر يتمتع فيه السكان بالأمان، لكن الوضع في جنوب السودان هو عكس ذلك تماما». واستثمرت الولايات المتحدة 11 مليار دولار في جنوب السودان خلال رئاسة سيلفا كير، وتداركت «لكننا لن نتخلى عن شعب جنوب السودان، نحن هنا للدفاع عنه، نحن هنا لمساعدته، لبذل ما في وسعنا من أجل أمن وسلام دائمين في جنوب السودان». ولم يدل كير بتصريحات إثر لقائه المسؤولة الأميركية لمدة 45 دقيقة تقريبا، فيما قالت هالي إن كير فهم ما قالته.وقال نيال دينق نيال كبير مستشاري كير إن الرئيس أبلغ هالي بأن حكومته ومهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة أقامتا «آليات تعمل بشكل مشترك لتحسين الوضع الإنساني والتعامل مع المشاكل الإنسانية»، وأضاف للصحفيين أن كير قال إن القوات الحكومية «سوف تلتزم أيضا بوقف للقتال من أجل تهيئة الأجواء للحوار»، وخلال جولتها، زارت هالي أيضا مخيما للاجئين لمواطني جنوب السودان على الحدود الإثيوبية المجاورة، حيث فر نحو 400 ألف شخص، وانزلقت جنوب السودان، أحدث دولة في العالم، إلى حرب أهلية في ديسمبر، 2013 عندما اتهم كير نائبه رياك مشار بمحاولة انقلاب.