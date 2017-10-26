العنبري: تشكيلة «الملك» من دون تغيير



تاريخ النشر: الجمعة 27 أكتوبر 2017 الشارقة (الاتحاد) اعترف عبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة بقوة مباراة العين، وقال: «الملك» في موقف صعب، ونحتاج إلى الخروج بنتيجة إيجابية، وهو ما نبحث عنه، مثلما فعلنا في لقاء شباب الأهلي دبي، ومتفائل بمجموعة اللاعبين، في ظل الأداء الجيد بالتدريبات، وندرك جيداً أننا نواجه فريقاً مختلفاً وقوياً بحجم العين غداً، والشارقة قدم مباراة جيدة مؤخراً، ونبحث عن الأفضل خلال الفترة المقبلة، ولا مستحيل في كرة القدم، والمباراة 90 دقيقة، وطموحنا حصد نتيجة جيدة. وعن التشيلي سيزار، قال: يغيب عن الفريق للإصابة في العضلة الأمامية مع الشارقة، وليس منتخب بلاده، ولن يكون هناك تغيير في التشكيلة، حيث نبحث عن الثبات خلال الفترات المقبلة، وأتمنى ابتعاد الإصابات عن اللاعبين، وعلى الجماهير أن تثق في اللاعبين.