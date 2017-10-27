«اصنع بصمتك».. 3 فعاليات رياضية في فيلم

دبي (الاتحاد)

أعلنت دبي القابضة، وشركة إكس دبي المتخصصة بتنظيم الفعاليات الرياضية عن إبرام شراكة جديدة لتشجيع مواطني وسكان الدولة على ترك بصمتهم المميزة من خلال اختيارهم المشاركة في إحدى 3 فعاليات رياضية استثنائية تقام سنوياً على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة.

ويتزامن هذا الإعلان مع انطلاق مبادرة تحدي دبي للياقة البدنية، والذكرى السنوية العاشرة على إطلاق برنامج دبي القابضة لتعزيز اللياقة البدنية الذي تهدف المجموعة من خلاله إلى تشجيع موظفيها وعائلاتهم والمجتمع عموماً على الارتقاء بمستوى لياقتهم البدنية.

وتثمر الشراكة عن تنظيم مجموعة من الفعاليات والأنشطة الجديدة المتاحة للمقيمين والزوار في عدد من المواقع والوجهات والمجمعات المتميزة التابعة لـ «دبي القابضة»، وتشتمل هذه الفعاليات على مهرجان إكس يوجا الذي سيصبح محطة سنوية لعشاق اليوغا على اختلاف مستوياتهم، وخاصة بعد النجاح الاستثنائي الذي حصده المهرجان لأول مرة مطلع عام 2016.

وتشجع الشراكة الأفراد على تخطي حدود قدراتهم واختبار أقصى إمكاناتهم، وذلك عبر تنظيم فعاليتين جديدتين ترتبطان بسباقات العوائق سبارتان السنوية الناجحة، بما فيها البطولة الأولى من نوعها التي ستُقام في منطقة الشرق الأوسط 10 نوفمبر، وذلك ضمن موقع جديد في منطقة حتا بدبي، وستشتمل سباقات سبارتان المقبلة على حواجز وعقبات وفئات مشاركة جديدة.

وقال إدريس الرفيع، الرئيس التنفيذي لـ «دبي القابضة» «تعد الصحة واللياقة البدنية جزءًا جوهرياً من ثقافتنا المؤسسية وتشكل أسلوب حياة يشمل جميع جوانب العمل في المجموعة، وشراكتنا الجديدة مع «إكس دبي» ستسهم في توسيع انتشار هذه الفلسفة الفريدة، وترسيخ التزامنا بإرساء شراكات جديدة تتمحور بالمقام الأول حول اللياقة البدنية، إضافة إلى مشاركة شغفنا تجاه الصحة مع شرائح أوسع من المجتمع وبأساليب أكثر تفرداً».

وقال محمد جواد، مدير عام شركة إكس دبي: انطلاقاً من تركيزها الراسخ على تعزيز مفهوم الصحة واللياقة البدنية على مدار السنوات العشر الماضية، تشكل دبي القابضة بالنسبة لنا الشريك الأمثل لإعادة إطلاق مهرجان «إكس يوجا»، والتعاون المشترك لضمان استمرارية «سباق إكس دبي سبارتان»، وسنتمكن من تنظيم ثلاث فعاليات رياضية فريدة سنوياً على الأقل، ما يسهم في تعزيز ثقافة الصحة واللياقة البدنية بالإمارة.

واكتسب إعلان الشراكة طابعاً متميزاً تمثل بإصدار فيلم بعنوان «#اصنع_بصمتك»، والذي يحتفي بالفعاليات الرياضية الجديدة التي ستقام في إطار هذه الشراكة. ويصوّر الفيلم مجموعة من الرياضيين ضمن عدد من المواقع المتميزة ويقدم لمحة عن التعاون المتوقع من هذه الشراكة.