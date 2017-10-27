«اصنع بصمتك».. 3 فعاليات رياضية في فيلم

دبي (الاتحاد)
أعلنت دبي القابضة، وشركة إكس دبي المتخصصة بتنظيم الفعاليات الرياضية عن إبرام شراكة جديدة لتشجيع مواطني وسكان الدولة على ترك بصمتهم المميزة من خلال اختيارهم المشاركة في إحدى 3 فعاليات رياضية استثنائية تقام سنوياً على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة.
ويتزامن هذا الإعلان مع انطلاق مبادرة تحدي دبي للياقة البدنية، والذكرى السنوية العاشرة على إطلاق برنامج دبي القابضة لتعزيز اللياقة البدنية الذي تهدف المجموعة من خلاله إلى تشجيع موظفيها وعائلاتهم والمجتمع عموماً على الارتقاء بمستوى لياقتهم البدنية.
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وتشجع الشراكة الأفراد على تخطي حدود قدراتهم واختبار أقصى إمكاناتهم، وذلك عبر تنظيم فعاليتين جديدتين ترتبطان بسباقات العوائق سبارتان السنوية الناجحة، بما فيها البطولة الأولى من نوعها التي ستُقام في منطقة الشرق الأوسط 10 نوفمبر، وذلك ضمن موقع جديد في منطقة حتا بدبي، وستشتمل سباقات سبارتان المقبلة على حواجز وعقبات وفئات مشاركة جديدة.
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وقال محمد جواد، مدير عام شركة إكس دبي: انطلاقاً من تركيزها الراسخ على تعزيز مفهوم الصحة واللياقة البدنية على مدار السنوات العشر الماضية، تشكل دبي القابضة بالنسبة لنا الشريك الأمثل لإعادة إطلاق مهرجان «إكس يوجا»، والتعاون المشترك لضمان استمرارية «سباق إكس دبي سبارتان»، وسنتمكن من تنظيم ثلاث فعاليات رياضية فريدة سنوياً على الأقل، ما يسهم في تعزيز ثقافة الصحة واللياقة البدنية بالإمارة.
واكتسب إعلان الشراكة طابعاً متميزاً تمثل بإصدار فيلم بعنوان «#اصنع_بصمتك»، والذي يحتفي بالفعاليات الرياضية الجديدة التي ستقام في إطار هذه الشراكة. ويصوّر الفيلم مجموعة من الرياضيين ضمن عدد من المواقع المتميزة ويقدم لمحة عن التعاون المتوقع من هذه الشراكة.