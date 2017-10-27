نهيان بن مبارك يفتتح بطولة أبوظبي جراند سلام للجودو

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وبحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح افتتحت أمس، بطولة أبوظبي جراند سلام للجودو 2017، بصالة آيبيك آرينا بمدينة زايد الرياضية.

وتوج معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان ومحمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو، وعارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي وماريوس فايزر رئيس الاتحاد الدولي، أصحاب المراكز الأولى في منافسات اليوم الأول، وحققت الروسية ارينا دولجوفا ذهبية وزن تحت 48 كجم على حساب الصربية مليسا نيكولتش التي نالت الفضية، بينما ذهبت البرونزية المكررة إلى الأرجنتينية بولا باريتو والكازاخساتينة اوتجونتستسيج، وفي وزن تحت 52 حققت البلجيكية شالين فان سنيك الذهبية بعد تمكنها من التغلب على لاعبة الاتحاد الدولي جيلي التي نالت الفضية.

وفي تحت 60 تمكن الروسي روبرت شيبدوفيز من الفوز بالميدالية الذهبية على حساب البرازيلي فيلبي كيتا داي الذي نال الفضية وذهبت البرونزية لصاحبي المركز الثالث مكرر الأوزبكي شرف الدين لطييف والإسباني فرانسسكو جاريجوس، أما في وزن تحت 66 ففاز بالمركز الأول ايبون لاعب الاتحاد الدولي، والفضية إلى الاذربيجاني نجاد شكليزادا والبرونزية مكرر إلى الروسي عبد الجليلوف والجورجي وازا.

وكان خليفة الحوسني لاعب منتخبنا الوطني قد ودع من الدور التمهيدي بعد خسارته أمام الروسي ميكايل بوليوف المصنف التاسع، والذي بدوره خسر في المرحلة الثانية من التمهيدي أمام المغربي عماد باسو الذي تأهل من المرحلة الأولى على حساب ماك هونج من هونج كونج، ليعبر باسو لدور الـ16 لوزن تحت 66 كجم، لكنه غادر المنافسة في دور الثمانية.