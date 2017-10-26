السودان إلى تحول اقتصادي بعد رفع العقوبات

الخرطوم (رويترز)
بدأت الحكومة والشركات السودانية تطبيق إصلاحات مالية، والسعي لاستثمارات جديدة، بهدف إنعاش الاقتصاد، بعدما رفعت واشنطن عقوبات تجارية استمرت عشرين عاماً عن البلاد خلال الشهر الجاري.
وعانى السودان بسبب العقوبات وانفصال الجنوب في عام 2011، إذ فقد 75 في المئة من إنتاجه النفطي، وهو المصدر الرئيس للعملة الأجنبية.
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وقال وجدي ميرغني، رئيس اتحاد المصدرين السودانيين: «نتوقع أن يؤدى قرار رفع العقوبات إلى زيادة صادرات السودان الزراعية والحيوانية بنسبة 25 في المئة بنهاية العام المقبل». وأضاف: «إن رفع العقوبات سيفتح أسواقاً جديدة للصادرات السودانية».
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