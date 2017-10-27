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ينتظر رقصة الفرح على أنغام هاردويل

حلم هاميلتون على ارتفاع 2200 متر
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تاريخ النشر: الجمعة 27 أكتوبر 2017

مكسيكو (أ ف ب)

يكفي البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس الحلول بين الخمسة الأوائل الأحد المقبل في جائزة المكسيك الكبرى، لإحراز لقبه الرابع في بطولة العالم للفورمولا -1، ويتصدر هاميلتون (32 عاماً) ترتيب السائقين (331 نقطة) بفارق كبير يبلغ 66 نقطة عن مطارده الألماني سيباستيان فيتل (فيراري)، قبل 3 جولات على نهاية الموسم في المكسيك والبرازيل وأبوظبي.

وبحال ضمان هاميلتون لقبه العالمي بعد 2008 و2014 و2015، سينضم إلى الألماني فيتل (المتوج بين 2010 و2013) والفرنسي آلان بروست (المتوج أربع مرات بين 1985 و1993)، وبفارق لقب عن الأرجنتيني الراحل خوان مانويل فانجيو (5 مرات بين 1951 و1957) وثلاثة ألقاب عن الأسطورة الألمانية شوماخر (7 مرات بين 1994 و2004).

وعلق بروست على لقب هاميلتون المرجح قائلا: «يستحقه، يقدم موسماً استثنائياً، كما أنه على ثقة تامة، الحالة النفسية مهمة جداً للسائق، ونلاحظ أنه سعيد جداً».

وسيكون هاميلتون أكثر سعادة على الأرجح بعد سباق المكسيك، حيث يتوقع أن يرسم بعض الخطوات الراقصة، على طريقة الأسترالي دانيال ريكياردو (ريد بول)، ولأول مرة على خط الوصول على أنغام الموزع الموسيقي هاردويل.

وباستثناء مركز سابع في مونتي كارلو حيث عانى مشكلات ميكانيكية، نجح هاميلتون بالحلول بين الخمسة الأوائل في 16 جولة وأحرز لقب 9 سباقات، كما هو السائق الوحيد الذي أحرز نقاطاً في كامل جولات البطولة، وقال هاميلتون سائق ماكلارين السابق: «لقد قمنا بالكثير هذا الموسم للبقاء على القمة، أكثر من السنوات الخمس السابقة». ... المزيد
     
 

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