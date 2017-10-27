87 هدفاً في 8 مباريات بـ «كأس هلوين للبولو»

دبي (الاتحاد)

تختتم اليوم منافسات بطولة كأس هلوين للبولو بلقاء فريقي الحبتور ورينوس على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو الفروسية التي يشارك فيها 6 فرق هي الحبتور وبنجاش ومهرة ورينوس والكويت وأستانا بمعدل هانديكاب من 4 إلى 6 جول.

شهدت المباريات حتى جولة أمس الأول 87 هدفاً تم تسجيلهم في 8 مباريات، بواقع أكثر من عشرة أهداف في كل مباراة، وكان لقاء الافتتاح الذي جمع فريقي الكويت وبنجاش يعتبر الأكثر غزارة من حيث عدد الأهداف، حيث أحرز الفريقان 14 هدفا وكان فريق الحبتور الأعلى رصيداً، بعدما سجل لاعبوه 23 هدفاً، ودخل مرماه 11 هدفا في المباريات الثلاث.

شهدت البطولة في يومها الرابع فوزين كبيرين ومستحقين لكل من الحبتور ورينوس على حساب بنجاش ومهرة في المباراتين اللتين شهدهما الملعب رقم 2 بنادي دبي للبولو والفروسية بالمرابع العربية بدبي.

وجمعت المباراة الأولى بين فريقي رينوس ومهرة، والتي تسيدها فريق رينوس وأنهى المواجهة بتقدمه 9-2، ونجح الفريق في حسم المباراة من البداية، حيث باغت منافسه مهرة بثلاثية في الشوط الأول دون رد، ثم أضاف هدفيه الرابع والخامس في الشوط الثاني، ثم خمسة أهداف في الشوط الثالث الذي أنهاه مهرة بهدف خاطف مع صافرة نهاية الشوط، وفي شوط المباراة الرابع والأخير لم ينجح فريق رينوس في إحراز أية أهداف، فيما سجل مهرة هدفه الثاني والأخير في المباراة.

أما مباراة الحبتور وبنجاش، والتي اعتبرها الكثيرون نهائياً مبكراً بين الفريقين، فقد جاءت مثير،ة خاصة في شوطيها الأول، والذي انتهي بتقدم الحبتور بهدف ونصف دون رد وتغيرت النتيجة في الشوط الثاني رغم أن الحبتور ظل في المقدمة بفارق نصف هدف، وهو فارق الهانديكاب لينتهي هدفين ونصف مقابل هدفين.

ويمثل الشوط الثالث نقطة تحول في نتيجة المباراة، حيث كشر فريق الحبتور بقيادة محمد الحبتور ونجح في إحراز 4 أهداف مقابل هدف واحد أحرزه بنجاش لينتهي الشوط بنتيجة ستة أهداف ونصف مقابل ثلاثة أهداف وفي الشوط الرابع والحاسم يحرز كل فريق هدفين لتنتهي المباراة بتقدم الحبتور بثمانية أهداف ونصف مقابل خمسة أهداف لفريق بنجاش الذي ابتعد عن المباراة النهائية، ويتيح فرصة ذهبية لفريق رينوس.