يونس خان: أبوظبي مزيج خلاب بين تراث الماضي وروعة المستقبل

أبوظبي (الاتحاد)

قام أيقونة رياضة الكريكت اللاعب الباكستاني يونس خان، بزيارة خاصة إلى فندق قصر الإمارات قبيل منافسات «تي 20» التي تجمع بين منتخبه بلاده ونظيره السريلانكي اليوم وغداً.

واختار خان الذي أعلن مؤخراً تقاعده عن المشاركة في المباريات الدولية، زيارة المعالم الأثرية والطبيعية بأبوظبي فضلاً عن وقوفه على خط الأمان في الملعب والتمرن قبيل المباراة، حيث تجول في المدينة وزيارة كورنيشها الساحر برفقة أعضاء أكاديمية نادي أبوظبي للكريكت.

وقال خان: «استمتعت كثيراً بزيارة معالم إمارة أبوظبي بما تمتلكه من مزيج خلاب بين تراث الماضي وروعة المستقبل والتصميم العمراني المذهل الذي يتمتع به فندق قصر الإمارات، بالإضافة للضيافة الإماراتية والكرم والاستمتاع بالقهوة العربية والركوب على الجمل والسير على كورنيشها الساحر».

وسيقوم خان بتقديم الجائزة للفائز بالمنافسة التي أجراها نادي أبوظبي للكريكت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ودرس احترافي في كيفية ضرب الكرات، وذلك خلال منافسات «تي 20» على أرض استاد زايد للكريكت في أبوظبي.

وأضاف خان: «حظيت عدة مرات بالمشاركة في البطولات العالمية على أرض استاد زايد للكريت، وفي كل زيارة لي للعاصمة أشهد التطور الملحوظ لهذه الرياضة فيها، وذلك بفضل الدعم المتواصل من قبل مجلس أبوظبي الرياضي بتنظيمه أقوى المباريات العالمية على أرضه، بما يُسهم في تعزيز مكانة أبوظبي كعاصمة عالمية للرياضة».