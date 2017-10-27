6 ميداليات قارية لبناء الأجسام الإماراتية

هونج كونج (الاتحاد)

حقق منتخب بناء الأجسام إنجازاً قارياً مميزاً خلال مشاركته في البطولة الآسيوية التي اختتمت أمس الأول في هونج كونج، وذلك بعد أن أحرز ست ميداليات ملونة منها اثنتان ذهبية وفضيتان وبرونزيتان، في كل من الفيزيك والكلاسيك وبناء الأجسام.

ويعتبر الفوز الجديد إنجازاً قارياً مميزاً لنوعية وعدد اللاعبين المشاركين، وفي التفاصيل نال اللاعب فهد مبارك الجنيبي الميدالية الذهبية لوزن 85 كجم ونال اللاعب شعيب عبد الله محمد الميدالية الفضية في الفيزيك لطول 174 سنتمتراً، بينما نال اللاعب خليفة سالمين ذهبية الفيزيك أيضاً في الماسكولار

بينما نال اللاعب سلمان عبد الرحمن العجيل الميدالية البرونزية في وزن أكثر من 90 كجم، ونال اللاعب عبد الله رستم الميدالية الفضية في وزن 75 كجم لبناء الأجسام، ونال حسن صالح الحضرمي الميدالية الفضية في الكلاسيك أكثر من 180 سنتيمتراً.

وأهدى الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد بناء الأجسام، الإنجاز إلى القيادة الرشيدة وأسرة بناء الأجسام في الدولة، وهنأ اللاعبين الفائزين، مؤكداً أن الجهود التدريبية التي بذلوها والعمل الإداري الذي رافق فترة الإعداد قادت لتحقيق هذه النتائج، متمنياً لهم مواصلة التدريب بشكل أفضل من أجل تحقيق نتائج أفضل في البطولات المقبلة.

من جهته قال رئيس لجنة المنتخبات رئيس البعثة أحمد جوهر: ظهرت البطولة بشكل تنافسي عالٍ والمنافسات كانت صعبة جداً بسبب وفرة عدد الأبطال القاريين الذين شاركوا في مختلف الأوزان، من مختلف دول القارة، إلا أن جاهزية لاعبي الإمارات وتقديمهم للعروض الجسمانية بشكل احترافي قادتهم للتفوق، وتقدم باسم المنتخب بالشكر والتقدير لرئيس الاتحاد الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس الاتحاد، ونائبه علي بن حيدر وأعضاء الاتحاد للاهتمام العالي الذي قاد لتحقيق الإنجاز ونتطلع لإنجازات أخرى في المحافل التالية.