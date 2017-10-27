ليفربول يربط «أمير ويلز» بعقد طويل الأمد

لندن (د ب أ)

وقع المهاجم الويلزي الشاب، بن وودبورن، على عقد طويل الأمد يربطه مع فريق ليفربول الانجليزي، بعدما نجح في إثبات قدراته داخل قائمة الفريق الأول بالنادي.

وبات وودبورن «18 عاماً» أصغر لاعب يحرز أهدافاً في تاريخ ليفربول، عندما نجح في هز الشباك خلال إحدى مباريات الفريق ببطولة كأس رابطة المحترفين الانجليزية الموسم الماضي، لينتظم بعد ذلك في التواجد بقائمة الفريق الأول هذا الموسم.

وصرح الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول: إنها أخبار رائعة، لكنها لم تكن مفاجئة بالنسبة لي على الإطلاق.

أوضح كلوب: إن اللاعب الويلزي لديه توازناً مثالياً فيما يتعلق بالموهبة الفريدة والسلوكيات القويمة، من الجيد أن تتحلى بإحدى الصفتين، ولكنك بحاجة لأن تمتلك الحد الأقصى من كليهما حتى تصل إلى أعلى المستويات.

وأضاف: إن هذا الرجل الشاب يمتلك موهبة جيدة حقا، إننا لم نطلق عليه «أمير ويلز» من فراغ.

من جانبه، قال وودبورن أن مازال الطريق مفتوحا أمامه للتحسن.

وأشار اللاعب الشاب: : أعتقد أنني نضجت من الناحية الجسدية والفنية، وتعززت ثقتي بنفسي حقاً.