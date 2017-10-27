أتليتيكو يسقط في «بئر» إيلتشي

مدريد (رويترز)

عانى أتليتيكو مدريد البعيد عن مستواه من انتكاسة، في ظل سعيه للفوز بكأس ملك إسبانيا للمرة الأولى منذ 2013، عندما تعادل 1-1 مع إيلتشي المنتمي لدوري الدرجة الثالثة في ذهاب دور 32 للبطولة

وبدا إيلتشي، الذي تراجع سريعاً منذ هبوطه من دوري الدرجة الأولى عام 2015، بسبب عدم سداده لضرائب مستحقة عليه، في غاية المرونة واستطاع مجاراة أتليتيكو قبل النهاية. وضع توماس بارتي الضيوف في المقدمة بضربة رأس، بعد أن أرسل خوسيه خيمينيز تمريرة عرضية قرب راية الركلة الركنية لتصل لرأس بارتي.

وشاهد المهاجم لوسيانو فيتو البعيد عن مستواه الكرة وهي تلمس القائم، إثر تسديدة من داخل منطقة الجزاء، قبل أن تذهب إلى خارج الملعب، بينما تصدى جويرمو فايو حارس إيلتشي ببراعة لمحاولة من فرناندو توريس. ومع بداية الشوط الثاني، عرقل لوكاس هرنانديز منافسه لولو بلا داخل منطقة الجزاء، قبل أن يدفع مهاجم أصحاب الأرض بميجيل أنخيل مويا حارس أتليتيكو في الاتجاه الخاطئ، ليسجل هدف التعادل من ركلة جزاء. وأضاع فيتو فرصتين أخريين مميزتين مع فشل أتليتيكو في اقتناص التقدم الذي يريده قبل مواجهة الإياب على استاد واندا متروبوليتانو في نهاية نوفمبر المقبل.