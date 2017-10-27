البايرن ولايبزيج الفصل الثاني في رواية الثأر

برلين (أ ف ب)

ستكون الفرصة سانحة أمام لايبزيج للثأر لخسارته من بايرن ميونيخ، بركلات الترجيح 4-5 أمس الأول في دور الـ16 من كأس ألمانيا، عندما يحل ضيفاً عليه على ملعب أليانز أرينا في المرحلة 10 لبطولة ألمانيا غداً.

ويحتل البايرن المركز الثاني في البوندسليجا بفارق الأهداف عن بروسيا دورتموند، ومتقدماً بفارق نقطة واحدة عن لايبزيج. وكان لايبزيج الطرف الأفضل أمام الفريق البافاري في مسابقة الكأس، لكن نقطة التحول في المباراة كانت طرد لاعب وسطه الغيني نابي كيتا، لحصوله على بطاقة صفراء ثانية، ليكمل فريقه الوقت الأصلي والإضافي بعشرة لاعبين، قبل أن يسقط بركلات الترجيح.

وهي المرة الثالثة التي يطرد فيها كيتا الذي سينتقل إلى ليفربول الإنجليزي الموسم المقبل، في آخر 7 مباريات لناديه ومنتخب بلاده.

وعلى الرغم من النقص العددي في صفوفه نجح لايبزيج في افتتاح التسجيل، عبر مهاجمه السويدي إميل فورسبرج من ركلة جزاء، إثر خطأ ارتكبه جيروم بواتنج داخل المنطقة، قبل أن يدرك الفريق البافاري التعادل بعدها بأربع دقائق برأسية من لاعب وسطه الإسباني ثياجو الكانتارا. وشهدت فترة ما بين الشوطين احتجاجاً كبيراً من قبل مسؤولي لايبزيج، الذين اعتبروا أن الحكم فيليكس زوير لم يمنحهم ركلة جزاء صحيحة، إثر عرقلة من الخلف قام بها التشيلي أرتورو فيدال بحق فورسبرج المندفع نحو المرمى، كما طالبوا بطرد فيدال على أثر هذه الحادثة. وكان الحكم احتسب ركلة جزاء في الوهلة الأولى، قبل أن يتشاور مع حامل الراية ويعود عن قراره ويحتسب ركلة حرة مباشرة.

وعلى الرغم من سيطرة بايرن ميونيخ على الشوطين الإضافيين فإنه لم يجد طريقه إلى شباك لايبزيغ ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح، حيث نجح حارس بايرن ميونيخ زفن أولريخ في التصدي لكرة الدولي تيمو فيرنر في محاولة فريقه الخامسة ويمنح الفوز لبايرن ميونيخ. ومن المتوقع أن يستمر غياب توماس مولر والجناح الفرنسي فرانك ريبيري للإصابة.

وقال أولريخ الذي يلعب حالياً خلال فترة غياب الحارس الأصلي مانويل نوي: أنا سعيد للغاية لكوني نجحت في مساعدة الفريق على الفوز. في المقابل انتقد مدرب لايبزيج رالف هازنهوتل حكم المباراة، وقال في هذا الصدد: من المؤسف أن يقوم الحكم بإفساد هذه المباراة الكبيرة من خلال طرد كيتا. وأضاف: «يستطيع لاعبو فريقي أن يشعروا بالفخر، لكن ذلك لا يمنع خيبة الأمل التي شعرت بها داخل غرف الملابس. لقد بذلوا قصارى جهودهم ولم يكافَؤوا». واعترف الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ كارل هاينتس رومينيجه، بأن الحظ وقف إلى جانب فريقه بقوله: لقد كنا محظوظين عندما تراجع الحكم عن قرار بمنح ركلة جزاء ضدنا، ثم كانت حادثة طرد كيتا التي صبت في مصلحتنا بطبيعة الحال، وقد قام يوب هاينكيس بإخراج أرتورو فيدال في مطلع الشوط الثاني لكي نتحاشى السيناريو ذاته. وأضاف: كانت المباراة مثيرة للغاية بين فريقين يستطيعان الشعور بالفخر من خلال العرض الرائع. وسيحاول بروسيا دورتموند استغلال لقاء مطارديه وتوسيع الفارق، عندما يحل ضيفاً على هانوفر السادس. وكان دورتموند الذي حقق انطلاقة مثالية فشل في الفوز في مبارياته الأخيرتين في الدوري المحلي، بسقوطه على أرضه أمام لايبزيج 2-3، ثم في فخ التعادل مع مضيفه إينتراخت فرانكفورت 2-2، على الرغم من تقدمه 2-صفر في تلك المباراة. ولم يجد دورتموند صعوبة في مسابقة كأس ألمانيا، وسحق منافسه ماغديبورج بخماسية نظيفة.