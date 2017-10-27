24 مدرباً يحصلون على «الرخصة سي»



تاريخ النشر: الجمعة 27 أكتوبر 2017 دبي (الاتحاد) حصل 24 مدرباً على الرخصة الآسيوية «سي»، في ختام الدورة التي نظمتها الإدارة الفنية باتحاد الكرة، ظهر أمس، بمقر اتحاد الكرة بالخوانيج في دبي، والتي انطلقت 14 أكتوبر الجاري، تحت إشراف المحاضر الآسيوي الإماراتي عبدالرحمن الحداد مساعد مدرب منتخب الناشئين تحت 16 سنة، وعاونه المحاضر الآسيوي حورية الطاهري، مساعد مدرب المنتخب الأول للسيدات. وتأتي الدورة، ضمن دعم واهتمام اتحاد الكرة بتوفير كل الإمكانيات لتدريب وتطوير الكوادر الفنية المواطنة، سواء في الأندية، أو على مستوى منتخباتنا الوطنية، ومتابعة كل المستجدات التي تطرأ على الساحة التدريبية، لتطبيقها أولاً بأول على أرض الملعب، والاستفادة منها للارتقاء بالمستوى الفني للمدربين. وتعد الرخصة سي للمدربين والمعتمدة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أولى الرخص التدريبية لأي مدرب في بداية مسيرته في عالم التدريب، ليصبح مدرباً للمراحل السنية، وتضمنت فعاليات الدورة، تدريبات عملية يومية على ملاعب اتحاد الكرة، تم خلالها التركيز على تعليم المهارات الأساسية لكرة القدم، ليتمكن المتدرب من ممارسة عمله كمدرب مع الفئات العمرية الصغيرة.