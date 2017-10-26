مصفوت يطلب لقاء الفجيرة ودياً

رأس الخيمة (الاتحاد)

ينتظر مصفوت موافقة الفجيرة على خوض «ودية» غداً، ضمن إعداد الفريقين لدوري الدرجة الأولى، الذي ينطلق 3 نوفمبر المقبل، وقال سليمان حسن مدرب مصفوت، إن اللاعبين أمام مرحلة مهمة من التجهيز للبطولة، لإظهار أفضل ما لديهم، بعد المشاركة الإيجابية في تمهيدي الكأس، كما أن الاكتفاء بتجربة واحدة، يضمن عدم التعريض لخطر الإصابات، ويفتقد الفريق جهود محمد المطروشي في الجولتين الأولى والثانية للدوري أمام مسافي والحمرية، حيث يخضع لبرنامج تأهيلي لمدة 3 أسابيع، بعدما تعرض للإصابة في لقاء العروبة بالجولة الثالثة لتمهيدي الكأس.

ووصف سليمان حسن الأجواء داخل الفريق بأنها جيدة، خصوصاً بعد اكتمال تجهيزات الملعب والإنارة، وبالتالي نهاية المعاناة لإجراء التدريبات في الوصل والمباريات الرسمية في عجمان، مشيراً إلى أن الأمور آخذة بالتطور الذي يعزز حضور الفريق في الدوري.