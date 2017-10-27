اللجنة المنظمة تتسلم ملعب «شاطئية القارات»

دبي (الاتحاد)

وقع مجلس دبي الرياضي اتفاقية رعاية، مع الشركة العالمية للهواتف الذكية «هواوي» لتكون الراعي الرسمي لكأس القارات لكرة القدم الشاطئية التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وينظمها المجلس للعام السابع على التوالي، بمنطقة مراسي الخليج التجاري على قناة دبي المائية، من 31 أكتوبر الجاري إلى 4 نوفمبر المقبل، بمشاركة ثمانية منتخبات تمثل مختلف قارات العالم، من بينها منتخبنا الوطني.

وأعرب سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي عن سعادته برعاية شركة عالمية رائدة في مجال تقنيات الاتصالات، وهذا يؤكد مكانة البطولة التي ولدت في دبي بالتعاون بين مجلس دبي الرياضي ولجنة كرة القدم الشاطئية في الاتحاد الدولي، وحرص شركة «هواوي» على أن تكون طرفًا في الحدث الجماهيري الناجح الذي يستقطب مشاركة أكبر المنتخبات في كرة القدم الشاطئية من أبطال القارات.

وأضاف: مع المكان الجديد والملعب الجديد للبطولة والراعي الجديد، فإننا على ثقة في أن البطولة ستحقق المزيد من النجاحات وتستقطب المزيد من الجماهير.

وقال جين جاو، رئيس مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: سعينا دوماً إلى تأمين الاتصال بين العملاء وتوفير أنشطة فاعلة ولحظات فريدة تجمع مختلف سكان المنطقة، كما أبرمنا شراكات عدة مع جهات حكومية بارزة في مختلف دول المنطقة، وتأتي رعايتنا لهذه الفعالية في إطار توطيد التزامنا وعلاقاتنا الوثيقة مع الإمارات.

كما أعلنت اللجنة المنظمة للبطولة عن اكتمال ترتيباتها لانطلاقة الحدث الكبير، بعد أن تسلمت ملعب البطولة من الشركة المنفذة واطمأنت على جاهزيته لاستقبال المباريات، حيث يستضيف الملعب عصر الاثنين المقبل تدريبات المنتخبات المشاركة، كما تم تخصيص الفترة من الساعة الخامسة وحتى السادسة مساءً للمباراة الاستعراضية التي تقام سنوياً وتجمع بين منتخب الإعلاميين مع فريق اللجنة المنظمة للبطولة.