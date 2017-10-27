مصر تتوقع فائضاً في إنتاج الغاز بالسنة المالية العام المقبل

القاهرة (رويترز)

قالت وزارة البترول المصرية إن مصر تتوقع تحقيق فائض في إنتاج الغاز الطبيعي بالسنة المالية 2018-2019، وتستهدف زيادة إنتاجها إلى 5.342 مليار قدم مكعبة يومياً في العام المالي الحالي 2017-2018.

كان إنتاج مصر من الغاز الطبيعي نحو 4.469 مليار قدم مكعبة يومياً في 2016-2017 وتوقعت الوزارة أن يرتفع في 2018-2019 إلى 6.940 مليار قدم مكعبة يومياً.

وبحسب بيانات قدمتها وزارة البترول إلى لجنة الطاقة بمجلس النواب المصري فمن المتوقع تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي خلال السنة المالية 2018-2019. وقالت الوزارة: «من المتوقع أن يزيد الإنتاج عن الاستهلاك بنحو 556 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً، حيث سيبلغ استهلاك مصر خلالها نحو 6.384 مليار قدم مكعبة من الغاز».

كان وزير البترول طارق الملا قال في يوليو إن مصر تتوقع ارتفاع إنتاجها من الغاز الطبيعي مليار قدم مكعبة يومياً ليصل إلى 6.2 مليار قدم مكعبة يومياً نهاية السنة المالية الجارية 2017-2018.

وكانت مصر مصدراً للغاز المسال قبل أن تتحول إلى مستورد صاف مع تزايد الاستهلاك المحلي، لكن مع تنامي الإنتاج من حقول جديدة تتوقع مصر التوقف نهائياً عن استيراد الغاز بين عامي 2019 و2020.

وقالت الوزارة: «إنتاج مصر من الغاز الطبيعي سيرتفع خلال السنة المالية 2019-2020 ليصل إلى نحو 7.785 مليار قدم مكعبة في حين سيبلغ حجم الاستهلاك نحو 6.831 مليار قدم مكعبة من الغاز يومياً».

ومن المتوقع أن تبدأ إيني الإيطالية الإنتاج من حقل الغاز المصري العملاق ظهر بنهاية 2017 وهو ما سيعطي دفعة كبيرة للإنتاج المصري ويسهم في تلبية الطلب المحلي.