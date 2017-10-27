النفط ينخفض متأثراً بزيادة الإنتاج والمخزونات الأميركية

لندن (رويترز)

تراجعت أسعار النفط أمس متأثرة بضغوط ارتفاع غير متوقع في مخزونات الخام الأميركية، وزيادة الإنتاج والصادرات الأميركية، لكن الأسعار ظلت قريبة من أعلى مستوى خلال شهور، مع توازن أسواق الخام.

وبحلول الساعة 08:25 بتوقيت جرينتش انخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 15 سنتاً إلى 58.29 دولار للبرميل. ولا يبتعد سعر برنت كثيراً عن أعلى مستوى في 26 شهراً بلغه في نهاية سبتمبر أيلول عند 59.49 دولار للبرميل.

كما نزل الخام الأميركي الخفيف 15 سنتاً إلى 52.03 دولار للبرميل. واكتسبت الأسواق دعماً من تعليقات وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في الأسبوع الحالي الذي أكد فيها التزام المملكة بإنهاء تخمة المعروض العالمي التي كبلت الأسعار لأكثر من 3 أعوام.

وقال سماسرة: «إن أسعار النفط تصعد منذ أسابيع، وإن بعض المستثمرين بدؤوا في جني الأرباح».

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات الخام الأميركية زادت 856 ألف برميل في الأسبوع الماضي، مقابل توقعات محللين بانخفاضها 2.6 مليون برميل. وانخفضت شحنات الخام إلى تركيا من شمال العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، بعدما سيطرت القوات العراقية على مدينة كركوك في الأسبوع الماضي، بعد استفتاء أجراه إقليم كردستان على الاستقلال عن العراق. وفي الوقت نفسه، يواصل الطلب على النفط العالمي الارتفاع.