«دو»: %5 ضريبة القيمة المضافة على خدمات الاتصال

دبي (الاتحاد)

أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» وجميع العلامات التجارية التابعة وبما فيها «دو- فيرجن» عن التزامها بالعمل اتجاه المرسوم الاتحادي رقم 8 لعام 2017 بخصوص نظام ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات. وبحسب توصيات وزارة المالية بدولة الإمارات، فإنه سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على منتجات وخدمات الاتصال بنسبة 5%.

وقال عثمان سلطان الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة نؤمن بالفوائد والإيجابيات العديدة التي سيمنحها قانون ضريبة القيمة المضافة، لا سيما فيما يتعلق بدعم استراتيجيات وخطط التنويع الاقتصادي التي بدأتها الدولة مسبقاً لتعزيز النمو.

وسيسهم القانون بإيجاد مصادر جديدة للإيرادات، ما سينعكس إيجاباً على المواطنين والمقيمين على حد سواء من خلال برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي ستنفذها الحكومة بالاعتماد على هذه الإيرادات.

وأضاف سلطان أن الشركة ستتخذ قبل التطبيق الرسمي للنظام الجديد مجموعة من التدابير اللازمة لتثقيف العملاء ليكونوا على اطلاع تام بالتوجيهات الحكومية بشأن ضريبة القيمة المضافة، وتأثيرها على إنفاقهم فيما يخص خدمات الاتصال. وختم سلطان منوهاً بأن «الإمارات للاتصالات المتكاملة» تهدف إلى ضمان تطبيق ضريبة القيمة المضافة على نحو سلس عبر عملياتها التجارية مع ضمان توفير رؤية واضحة لجميع العملاء من الشركات الحكومية والخاصة، وكذلك الأفراد.

من جهة أخرى، أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، أن مجلس إدارتها سيناقش الأداء المالي للشركة والبيانات المالية للربع الثالث من عام 2017 ،وذلك خلال اجتماعه الذي سينعقد يوم الاثنين 30 أكتوبر الجاري، بحسب بيان نشر أمس على موقع سوق دبي المالي.