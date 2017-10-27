«الدراسات المالية» يستضيف مؤتمر المعاهد التدريبية

الشارقة (الاتحاد)

انطلقت أمس فعاليات الدورة الأولى من المؤتمر الدولي الأول للمعاهد المصرفية التدريبية في قطاع التمويل الإسلامي، وذلك في مقر معهد الإمارات للدراسات المالية والمصرفية في مدينة دبي الأكاديمية، بحضور جمال الجسمي، مدير عام المعهد، ويسري يوسف، مدير عام معهد الدراسات المصرفية الماليزي، والدكتور خير نظام، الرئيس التنفيذي لوكالة الاعتماد الدولية بماليزيا.

وشهد المؤتمر، وهو الأول من نوعه الذي ينظمه المعهد على مستوى منطقة الشرق الأوسط والدول العربية، مشاركة نحو 30 خبيراً من أبرز العاملين ورواد الفكر والجهات التنظيمية العاملة في مجال التمويل الإسلامي إقليمياً، وتم عقد مناقشات تتركز حول إحداث تحوّل نوعي في هذا المجال، يهدف إلى تعزيز عناصر الاستقرار والتنافسية والنمو على مستوى العالم في مجال التمويل الإسلامي الدولي.

وتناولت الجلسات عدة محاور ناقشت القدرات الناتجة عن توحد المصارف والموضوعات المعاصرة في المصارف الإسلامية والاستراتيجيات العملية، وأثر القيادة على تحول المؤسسات المصرفية واستراتيجيات إدارة الموارد البشرية.

وقال جمال الجسمي: إن المؤتمر يمثل منبراً فريداً لقطاع المال والأعمال في الإمارات والخليج والمنطقة للتواصل والالتقاء وتبادل الأفكار والآراء والخبرات مع مجموعة منتخبة من الخبراء والمصرفيين الدوليين، فيما يساهم في تنويع المعرفة والتجربة وتوسيعها والاستفادة منها، مشيراً إلى أن المؤتمر يهدف إلى مناقشة التحول في الصناعة المصرفية والقدرات الناتجة عن توحد المصارف والموضوعات المعاصرة في المصارف الإسلامية والاستراتيجيات العملية، وأثر القيادة على تحول المؤسسات المصرفية واستراتيجيات إدارة الموارد البشرية، وتطوير الفرق الفعالة في إدارة المواهب.