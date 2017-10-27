66.5 مليون مسافر عبر مطار دبي خلال 9 أشهر بنمو %5.8

دبي (الاتحاد)

استقبل مطار دبي الدولي، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، نحو 66.52 مليون مسافر بزيادة نسبتها 5.8%، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2016، حيث وصل عدد المسافرين إلى 62.95 مليون 886 مسافراً.

وسجلت حركة المسافرين في المطار في سبتمبر الفائت نحو 7.21 مليون مسافر، مقارنة مع 7 ملايين مسافر في شهر سبتمبر من العام الماضي بزيادة 1.7%، حسب تقرير صادر عن مطارات دبي أمس.

وعلى صعيد الأسواق حلت أميركا الجنوبية بالمرتبة الأولى من حيث معدل النمو خلال شهر سبتمبر بزيادة 46.2%، تليها أوروبا الشرقية (18.6)، وشرق آسيا (15.7). في حين تربع السوق الهندي على رأس القائمة بإجمالي عدد المسافرين، حيث سجل رقم (931193) راكباً، تليها المملكة المتحدة (548762 راكباً) والمملكة العربية السعودية (536187 راكباً). أما على صعيد المدن فقد حلت لندن بالمرتبة الأولى وبلغ عدد المسافرين ما بينها وبين دبي (346018) راكباً، تليها الكويت (213713 راكباً) ومومباي (182597 راكباً).

حركة الطائرات