17.5 مليار دولار حجم سوق المنسوجات في الإمارات

فهد الأميري (دبي)

يُقدر حجم سوق المنسوجات في الإمارات، وفقاً للتقارير والدراسات السوقية، بنحو 17.5 مليار دولار سنوياً، ومع تعزيز دبي لطلب السوق في المنطقة، ينطلق العام المقبل معرض «هيمتكستل»، أكبر معرض في العالم مختص بصناع المنسوجات والأثاث، لينضم إلى قائمة المعارض التجارية السنوية التي تستضيفها دبي في 2018.

جاء ذلك، خلال ملتقى إعلامي وحلقة نقاشية عقدتهما أمس «ميسي فرانكفورت» في فندق «إتش بدبي».

ويتوقع المعرض التجاري الدولي للمنسوجات المنزلية والتجارية استقبال نحو 3000 عارض.

وسيغطي «هيمتكستيل» المحفظة الكاملة لتصميم منسوجات الديكور الداخلي إلى جانب المفروشات التجارية في أكثر من 20 قاعة. وبذلك يكون المعرض التجاري منصة طلب فريدة عالمياً يتجمع فيها أبرز لاعبي الصناعة الدوليين في بداية العام. وفي الوقت نفسه، يوفر برنامج شامل على هامش المعرض المعلومات والإلهام عن أحدث التطورات في السوق.

ويعد هذا المعرض خطوة نحو أكبر منصة للإبداع والمعرفة بحلول المنسوجات في مفروشات العمارة والفنادق، حيث يتضمن «معرض التصميم الداخلي.. العمارة.. الضيافة»، الذي سيوفر قدراً هائلاً من المنتجات، الخبرات وفرص التواصل للمهندسين المعماريين ومصممي الديكور الداخلي ومشغلي الفنادق. وسيقدم كبار الموردين العالميين ابتكارات ومنتجات وحلولاً، ضمن أجواء حصرية تلهم الزوار، خلال برنامج يمتد 4 أيام من العروض التوضيحية حول موضوعات «التخصيص»، «الرعاية الصحية»، و«الفنادق الحية».

وسيضم الحدث نحو 250 استوديو دولياً يقدمون تصاميمهم الجديدة، إلى جانب أهم الأسماء من قطاع تكنولوجيا الطباعة الرقمية، بجانب «مؤتمر النسيج الرقمي».