17.5 مليار دولار حجم سوق المنسوجات في الإمارات

فهد الأميري (دبي)
يُقدر حجم سوق المنسوجات في الإمارات، وفقاً للتقارير والدراسات السوقية، بنحو 17.5 مليار دولار سنوياً، ومع تعزيز دبي لطلب السوق في المنطقة، ينطلق العام المقبل معرض «هيمتكستل»، أكبر معرض في العالم مختص بصناع المنسوجات والأثاث، لينضم إلى قائمة المعارض التجارية السنوية التي تستضيفها دبي في 2018.
جاء ذلك، خلال ملتقى إعلامي وحلقة نقاشية عقدتهما أمس «ميسي فرانكفورت» في فندق «إتش بدبي».
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وسيغطي «هيمتكستيل» المحفظة الكاملة لتصميم منسوجات الديكور الداخلي إلى جانب المفروشات التجارية في أكثر من 20 قاعة. وبذلك يكون المعرض التجاري منصة طلب فريدة عالمياً يتجمع فيها أبرز لاعبي الصناعة الدوليين في بداية العام. وفي الوقت نفسه، يوفر برنامج شامل على هامش المعرض المعلومات والإلهام عن أحدث التطورات في السوق.
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وسيضم الحدث نحو 250 استوديو دولياً يقدمون تصاميمهم الجديدة، إلى جانب أهم الأسماء من قطاع تكنولوجيا الطباعة الرقمية، بجانب «مؤتمر النسيج الرقمي».