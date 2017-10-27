أبوظبي ملتقى عالمي للمختصين والخبراء في قطاع النفط والغاز

أبوظبي (الاتحاد)
يمنح معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك» هذا العام المختصين في قطاع النفط والغاز منصة تتيح فرصاً عديدة ومتنوعة للقاء شركاء تجاريين جدد من مختلف أنحاء العالم، وفقاً للقائمين على تنظيم دورة 2017 المرتقب انعقادها الشهر المقبل من الحدث السنوي، الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.
ويعتزم «أديبك»، الذي تستضيفه شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، تقديم مجموعة واسعة من الفرص المصممة بعناية للزوار والمندوبين من أعضاء الوفود والعارضين، لتمكينهم من إقامة علاقات بنّاءة ومثمرة، تساهم في دفع عجلات النمو في الأعمال التجارية، وذلك من خلال جلسات التواصل الحصرية التي تنعقد خلال الحدث، وتجمع كبار التنفيذيين في نادي الشرق الأوسط للبترول، النادي الحصري لكبار الشخصيات في هذا القطاع، والخدمة الخاصة بالجمع بين المسؤولين من ذوي الاهتمامات والمصالح المشتركة في اجتماعات ثنائية يجري الترتيب لانعقادها قبل الحدث.
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وشهد «أديبك» في السنوات القليلة الماضية تنظيم فعاليات جديدة وتطوير أخرى قائمة من أجل تعزيز دوره الحيوي المتمثل لكونه محور لقاء لأقطاب قطاع النفط والغاز وكبار المسؤولين وصانعي القرار، وفي هذا السياق، يتيح نادي الشرق الأوسط للبترول، منذ عام 2013، مجالاً واسعاً أمام الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين وأبرز التنفيذيين لدى كبريات الشركات، للتواصل على أعلى المستويات وفي أجواء من الخصوصية.
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وحافظت هذه الأرقام على نموها السنوي بفضل التوسع الذي يشهده الحدث في برنامج المؤتمرات وأقسام العرض المتخصصة. وكانت دورة عام 2015 شهدت إطلاق منطقة العرض البحرية والملاحية، في حين تمّ في العام الماضي إضافة مؤتمر «الأمن في قطاع الطاقة» إلى برنامج مؤتمرات «أديبك»، وفي هذا العام سيتم إدراج مجالات تكرير النفط والتنقية الغاز، المعروفة باسم «صناعات المصبّ»، للمرة الأولى ضمن برنامج المؤتمر الموسع الذي يغطي كلاً من المحتوى الاستراتيجي والمتخصص للقطاع. ويُعدّ «أديبك» أحد أبرز فعاليات النفط والغاز في العالم، والأكبر من نوعه في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط، ومن المنتظر أن تشهد دورة العام الجاري توسعاً في برنامج الاجتماعات العالمية، الذي يعمل كوسيلة لتعزيز أواصر التجارة الثنائية، حيث يلتقى المشترون والموردون من جميع أنحاء العالم في هذا الحدث على مدار أيامه الأربعة.
وتمكّن خدمة التواصل والتوفيق بين المعنيين من المندوبين المشاركين في المؤتمر والعارضين وكبار الشخصيات من البحث بفاعلية عن جهات اتصال قائمة وجديدة في مجال الأعمال، والترتيب معها لعقد اجتماعات إما في ردهة متخصصة أو عبر منصات العارضين.ونجحت خدمة التوفيق بين المشاركين في تنظيم 600 اجتماع خلال دورة العام الماضي، بحسب جان-فيليب كوسيه، وقال: «إن المنظمين يستهدفون هذا العام مضاعفة هذا الرقم بأكثر من ثلاثة أضعاف من أجل عقد ما يصل إلى ألفي اجتماع»، مؤكداً أن النظام جرى تصميمه لضمان أن تحقق هذه الاجتماعات قيمة عالية للمشاركين فيها.